“No sé si entonces tocará pedir limosna”, Carlos Antonio Vélez habló de Petro como presidente

En entrevista con Vicky Dávila, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez conversó, entre otros temas, sobre el panorama político que vive Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales y su posición frente a una posible elección de Gustavo Petro como presidente.

Vélez siempre ha estado interesado en la política y le interesa estar enterado de todo lo que sucede en esta materia, a pesar de que su pasión es el periodismo deportivo.

En este sentido, ante la pregunta de Vicky sobre lo que acontece en el país en materia política afirmó que ve a Colombia muy ‘polarizado’ y que se están utilizando las viejas estrategias del engaño y la mentira para confundir a la gente y guiarla por el error.

“A mí lo único que me preocupa de todo esto es que estamos criando una casta que se está acostumbrando a que les regalen las cosas. De eso se aprovechan los politiqueros para ofrecer cosas. Pero ahora les prometen mercados, subsidios, que le van a quitar a los que tienen para darles a los otros y todo ese montón de cosas que realmente tienen un trasfondo de engaño”, afirmó Vélez.

En este sentido, agregó que lo importante es entonces educar a la gente no para que les regalen todo sino para hacer el esfuerzo y trabajar. “A mí me sorprende ver en las esquinas tipos vigorosos, fuertes, y mujeres que perfectamente podrían trabajar y prefieren pedir limosna”, añadió.

“En mis épocas en Manizales llegaban a construir un puente sin río, pensé que eso ya había pasado, les prometen mercados, subsidios, quitarle a los que tienen para darles a los otros que tienen un trasfondo de engaño que maleduca a la gente y se vuelven subsidiados, todos tenemos que hacer un esfuerzo y trabajar”, amplió.

En cuanto a la contienda electoral, aseguró que por el momento no tiene un candidato elegido y que está viendo las propuestas de los aspirantes pero afirmó que definitivamente no comulga ni “le gusta” el candidato de la izquierda; Gustavo Petro.

“No me gusta porque no comulgo con sus ideas, no me parece que vaya con mi manera de pensar, ya los demás tengo que hacer una análisis para votar conscientemente”, explicó Vélez.

Afirmó además que decidió renunciar a su asistencia a la final de la Champions, a la que va “sagradamente” todos los años, solo para estar en Colombia para esa época y poder ejercer su voto como ciudadano de este país y luego no lamentarse porque otros elijan por él.

El reconocido periodista recibió el reconocimiento por 50 años de trayectoria. - Foto: Archivo Suministrado

Sin embargo, ante la pregunta de Vicky sobre Gustavo Petro liderando las encuestas y la posibilidad de que sea elegido como presidente de Colombia, Vélez afirmó que vería a Colombia “como Venezuela” o como va en camino a ser Chile.

“Me lo imagino como Venezuela, como lo que va a ser Chile en cuatro meses, como lo que ha pasado en Nicaragua y Cuba. De todas maneras, tengo la esperanza de que el país elija bien. Sé que hay que mejorar muchas cosas que andan muy mal. Pero, porque unas cosas andan muy mal, no podemos volver mal lo que medianamente anda bien”, dijo.

Además, haciendo un paralelo con el fútbol profesional colombiano, afirmó que “recuerde que en la temporada pasada “Millonarios estuvo de líder durante todo el torneo pasado y fue Cali el que quedó de campeón”.

Igualmente, afirmó que no se iría de Colombia si Petro quedara presidente. “¿Por qué me voy a ir? ¿Es que él se adueña de todas las cosas o qué? Si sale presidente él, ¿se queda con todo lo de uno? No sé si entonces tocará pedir limosna, pero mientras tanto el país tiene que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando, luchando, y seguiré opinando como me lo permitan, como ciudadano, como hombre que paga impuestos, y seguiré hablando de fútbol y seguiré diciendo todas las cosas a las que tengo derecho”, concluyó.