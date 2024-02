“Nos bajaron del carro”: turistas franceses contaron cómo los robaron en La Guajira

Colombia es uno de los destinos más atractivos por los extranjeros de diferentes países, tanto por sus playas como la gastronomía, su historia, la imponente ciudad de Cartagena, el Cabo de la Vela, la región cafetera, sus montañas, la capital del país con sus grandes monumentos como lo es el Cerro de Monserrate, etc.

“ El jueves 8 de febrero a las 5:30 p. m., fuimos atracados por un grupo armado a 5 kilómetros antes de llegar al corregimiento de pájaro, nos bajaron del carro gente armada, nos metieron al monte, nos quitaron todas pertenencias, pasaporte objetos personales como cámaras, celulares, yo me hago una pregunta ¿Qué es lo que pasa en el departamento de La Guajira que sucede con las autoridades departamentales que no hacen anda contra esto?”, dice el extranjero.

Para los extranjeros es inconcebible que las autoridades locales y nacionales no brinden seguridad en zonas apetecidas por los turistas. “El turismo mueve Colombia y lo puede mover muchos más, pero vamos a un sistema de seguridad que es nulo, uno viene aquí y la policía no hace nada, pusimos una demanda por perdida de documentos por lo que nos pasó y la policía nos dice que no pueden hacer nada, entonces ¿dónde está la autoridad de este país?”.