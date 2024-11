Ocho frases de Tutina sobre el amor y los dolores que ha vivido al lado de Juan Manuel Santos. “Todos los matrimonios tienen crisis”

1. “Poco viví para mí misma”

Ahora estoy aprendiendo a cuidarme y hacer lo que me gusta”, contó. “Fueron ocho años en los que lloré todas las semanas, unas veces de felicidad, otras de estrés, otras de rabia... Me preguntaba: ‘¿Por qué demonios estoy en esto?’”, aseguró en el pódcast María Clemencia Rodríguez de Santos.

2. “No puede creer que un primo hermano doble lo trate de esa forma”

María Clemencia Rodríguez de Santos también habló de las críticas que más le dolieron, como las del exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos por su cercanía con Juan Manuel Santos por su lazo familiar y los años que convivieron en el gobierno de Álvaro Uribe. “No puede creer uno que un primo hermano doble trate de esa forma a Juan Manuel, y por ende a mis hijos. A mí no, porque no soy Santos, pero a mis hijos sí”, contó.

3. “Fue una decisión consciente y por amor”

4. “Todavía cierro los ojos y pienso en ese día”

5. “Todos los matrimonios tienen crisis”

“Yo creo que todos los matrimonios tienen crisis, la convivencia no es fácil, si le cuesta a uno convivir con los hermanos y tiene uno crisis es porque somos seres humanos diferentes”, contó acerca de la relación con el expresidente, diciendo que alguna vez quiso “meterlo entre una caja y que se desaparezca o que rico que se vaya para un viaje y yo me quede tranquila. Varias (crisis) lo importante es lograrlo superar y ahí vamos, son 38 años de matrimonio”, añadió.

6. “Nunca pensamos en un premio Nobel”

7. “¿Por qué dicen que les robaron el plebiscito?”

8. ″(La menopausia) Me tocó en la Casa de Nariño”

Finalmente, la ex primera dama habló de la menopausia, la cual vivió durante la presidencia de su esposo. “Claramente me tocó en la Casa de Nariño, pero la verdad no me dieron calores ni me pasó nada grave. Aunque, quién sabe, mis hijos podrían decir otra cosa. Les voy a preguntar después de esta entrevista”, dijo en el pódcast María Clemencia Rodríguez de Santos.