Tutina de Santos confesó crisis matrimoniales que tuvo con Juan Manuel Santos; aseguró querer “que se desaparezca”

“Yo creo que todos los matrimonios tienen crisis, la convivencia no es fácil, si le cuesta a uno convivir con los hermanos y tiene uno crisis es porque somos seres humanos diferentes”, dijo Tutina.

Las crisis que Tutina de Santos ha mencionado no solo están relacionadas con los desafíos políticos del exmandatario de la nación , sino también con las exigencias de vivir bajo una especial atención de la ciudadanía y las constantes críticas.

“La gente me dice cosas del gobierno y yo les digo: ¿Y es que ustedes creen que todo lo que hacía Juan Manuel me parecía maravilloso? No, yo tuve muchas discrepancias en muchas cosas. Y pues claro, todo eso genera crisis”, agregó María Clemencia.