“Ojo con quienes solo tienen discurso de división y odio”: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez afirmó este jueves que Antioquia y Colombia no son de “nadie en particular”, sino que son “de todos”.

A través de Twitter, el también excandidato presidencial manifestó que hay que estar alerta con “quienes solo tienen discurso de división” y pidió “no más odio”.

Antioquia y Colombia no es de nadie en particular, es de todos.

No más odio.

Ojo con quienes solo tienen discurso de división y odio. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 27, 2022

El mensaje del Gutiérrez se conoce horas después de que el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, enfrentara a un grupo de manifestantes al inicio de los denominados diálogos regionales. Con megáfono en mano, Quintero afirmó: “Antioquia no es Uribe”, en referencia al expresidente Álvaro Uribe.

Más de cincuenta personas llegaron al centro de eventos de Plaza Mayor en Medellín, donde se llevó a cabo el evento, para reprochar al Gobierno nacional y a la administración de Quintero.

Los manifestantes rechazaron las reformas que está impulsando el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Manifestaron su preocupación por el alcance de la tributaria y los efectos que podría tener en sus bolsillos. También los cambios que se avecinan en el sector salud.

“Fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro”, se les escuchó decir mientras eran retenidos por vallas metálicas que les impidieron el paso hacia la sala donde se están recopilando las propuestas que tiene Antioquia para armar el plan de desarrollo nacional.

Los rostros de los ciudadanos que salieron a manifestar son conocidos. Varios de ellos están enfilados en asociaciones de jubilados y tienen una opinión desfavorable frente al presidente, sus ministros y las propuestas que lo llevaron a la Casa de Nariño.

Así entramos a los Diálogos Regionales. Ellos son el pasado, no pasarán. pic.twitter.com/Xrebm7Lhe3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 27, 2022

Además, las arengas fueron dirigidas al mandatario de Medellín para que suelte las riendas de la ciudad por supuestos malos manejos que le estaría dando a las finanzas. Justificaban su malestar con la crisis política que hay en la ciudad, de la que lo responsabilizan a él.

La mayoría de los manifestantes estaban sosteniendo un papel en el que se observaba el rostro de Quintero Calle con una información que ha causado estruendo en la ciudad: “Se busca cabecilla [de la] banda Los Alpujarros. Si lo ve, chíflelo por ladrón”.

El alcalde los encontró cuando estaba entrando al encuentro que está liderando el Ministerio TIC en la capital del departamento. Él aprovechó la manifestación para cantarles la tabla a las personas que señaló de pertenecer al uribismo. Todo quedó en un video.

Con un dedo señaló a los manifestantes, les dijo que eran el pasado. Con un megáfono en mano, lanzó pullas: “Ese es el pasado, ese es el pasado, ese es el pasado. No más Uribe, no más Uribe, no más Uribe. Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe”, repitió.

Sin embargo, no se presentaron alteraciones del orden público en medio de la confrontación en ambos bandos. La Policía Nacional hizo presencia en la zona para mitigar los riesgos que pondrían ocurrir en las próximas horas en Plaza Mayor.

El congresista Juan Espinal denunció una “persecución sistemática de Daniel Quintero contra el uribismo”

Al congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, se le rebosó la copa contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y lo denunció en el Congreso y ante el ministro del Interior, Alfonso Prada, por los constantes ataques del mandatario paisa contra el uribismo.

Este jueves, el dirigente antioqueño solicitó a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes trasladar su denuncia a las autoridades, entre ellas la Fiscalía y los entes de control.

“Señor ministro del Interior: como oposición del partido Centro Democrático, quiero ponerlo en conocimiento de la persecución sistemática por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Sus trinos en la red social Twitter en los últimos ocho días ponen en riesgo la integridad y seguridad de la bancada de concejales, diputados y congresista de mi partido”.

Espinal dijo que no es posible que el alcalde de la capital de Antioquia manifieste en sus cuentas y las redes sociales “que nosotros, supuestamente, procedemos como mafiosos, denuncias que reafirma su secretaria de Gobierno, Camila Villamizar”.

Recordó Espinal que este fin de semana Quintero escribió un trino en Twitter e hizo alusión al exconcejal de Medellín, Simón Molina, que hacía parte del Centro Democrático.

“Insinuó que nosotros hacemos parte de grupos paramilitares que se tratan de conformar en la ciudad, grupos paramilitares, señor ministro. Eso es muy delicado. Solicito a usted que tome conocimiento de la denuncia que acabo de presentar a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía, porque el alcalde, de manera irresponsable, está poniendo en riesgo la seguridad e integridad de mi partido, especialmente en Medellín y Antioquia”, precisó.