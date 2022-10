Tensión en Medellín: alcalde Daniel Quintero enfrenta a manifestantes al inicio de los diálogos regionales con megáfono en mano, “no más Uribe”

Más de cincuenta personas llegaron en la mañana de este jueves al centro de eventos de Plaza Mayor en Medellín para reprochar al Gobierno nacional y a la administración de Daniel Quintero Calle; el alcalde les respondió. En ese sitio se está adelantando la sesión de los diálogos regionales.

Los protestantes no caminan con las reformas que está impulsando el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Les preocupa el alcance de la tributaria y los efectos que podría tener en sus bolsillos. También los cambios que se avecinan en el sector salud.

“Fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro”, se les escuchó decir mientras eran retenidos por vayas metálicas que les impidió el paso hacia la sala donde se están recopilando las propuestas que tiene Antioquia para armar el plan de desarrollo nacional.

Los rostros de los ciudadanos que salieron a manifestar son conocidos. Varios de ellos están enfilados en asociaciones de jubilados y tienen una opinión desfavorable frente al presidente, sus ministros y las propuestas que lo llevaron a la Casa de Nariño.

Además, las arengas fueron dirigidas al mandatario del distrito para que suelte las riendas de la ciudad por supuestos malos manejos que le estaría dando a las finanzas. Justifican su malestar con la crisis política que hay en la ciudad, de la que lo responsabilizan a él.

La mayoría de los protestantes estaban sosteniendo un papel en el que se observaba el rostro de Quintero Calle con una información que ha causado estruendo en la ciudad: “Se busca cabecilla [de la] banda los alpujarros. Si lo ve, chíflelo por ladrón”.

El alcalde los encontró cuando estaba entrando al encuentro que está liderando el Ministerio TIC en la capital del departamento. Él aprovechó la manifestación para cantarles la tabla a las personas que señaló de pertenecer al uribismo. Todo quedó en un video.

Así entramos a los Diálogos Regionales. Ellos son el pasado, no pasarán. pic.twitter.com/Xrebm7Lhe3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 27, 2022

Con un dedo señaló a los manifestantes, les dijo que eran el pasado. Con un megáfono en mano, lanzó pullas: “Ese es el pasado, ese es el pasado, ese es el pasado. No más Uribe, no más Uribe, no más Uribe. Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe”, repitió.

Sin embargo, no se presentaron alteraciones del orden público en medio de la confrontación en ambos bandos. La Policía Nacional hace presencia en la zona para mitigar los riesgos que pondrían ocurrir en las próximas horas en Plaza Mayor.

Ahora bien, las personas y organizaciones sociales que están sentadas en los diálogos regionales tuvieron la oportunidad de inscribirse sin costo alguno y previamente a través de los canales digitales del Departamento Nacional de Planeación.

“Invitamos a los antioqueños a participar de este espacio para que la voz de todos y todas haga parte del cambio. En ellos, a través de un ejercicio de escucha activa, atenderemos las necesidades de los diferentes sectores”, argumentó el Ministerio TIC.

Paralelamente, el Ministerio de Salud está al frente de la conversación en el Bajo Cauca. La jefe de esta cartera, Carolina Corcho Mejía, llegó hasta el municipio de Caucasia, donde está tomando las preocupaciones de sus habitantes. La seguridad es lo más demandado.

Mientras que la tercera etapa de los diálogos regionales se cumplirá en la población de El Carmen de Viboral, donde llegarán las diferentes propuestas para el plan de desarrollo desde las localidades del oriente de Antioquia y el nordeste de la región.

“El objetivo es inspirar las bases del plan nacional de desarrollo 2022-2026. Las regiones fueron elegidas según tres aspectos: la importancia del agua, el conflicto armado y el fin de la desigualdad regional”, aclaró el Gobierno nacional frente a esta iniciativa.