Ojo: ¿Cuáles son los medicamentos e insumos No PBS que dejará de entregar Cruz Verde a afiliados de Sanitas?

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento. Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se habla comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”, explicó Cruz Verde en un comunicado.

Cruz Verde aseguró que “al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos”. Por esa razón, no tienen disponibilidad de suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS que normalmente entregan a los afiliados de la EPS Sanitas.