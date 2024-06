Asesino de Michelle Dayana, desmembrada en Cali, reveló la verdadera razón por la que la mató: “Me odio por eso”

¿Por qué la mató?

| Foto: Instagram Harold Echeverry (@haroldecheverry85) / Archivo particular

“ Empezó una discusión y ya, me dio (golpeó) con un destornillador de estrella y yo me defendí (agrediéndola) con una porra de latonería. Le pegué un golpe en la cabeza y ella cayó, empezó a convulsionar, fue horrible. El cerebro creo que salió, le salió algo blanco”, dijo.

Sobre las razones que lo llevaron a desmembrar y esconder el cuerpo, el sujeto sostuvo que todo lo hizo por miedo a ser descubierto, aunque afirmó que en ese momento se encontraba “desorientado”, ya que no creía que hubiera acabado con la vida de Michelle por una simple discusión, aunque no contó los motivos que llevaron a esta.

Según él, poco después del fatal golpe comenzó a sonar el celular que la víctima llevaba, cree que eran sus padres buscándola debido a que desde hacía tiempo que había salido. Esto le generó más pánico y desespero, por lo que tomó la decisión de desmembrar el cuerpo para no ser descubierto, aunque no recuerda cómo lo hizo las investigaciones de la Policía apuntan a que utilizó una pulidora.

“Yo esperé un tiempo, pero el miedo me puso más como a esconder el acto. Ella termina en una maleta, Dijeron que había sido con una pulidora, pero, la verdad, de esa noche yo no tengo muy buenos recuerdos. Sí estaba desmembrada, pero no recuerdo que haya sido con eso”, comentó.