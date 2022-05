Ojo: dos estaciones de Transmilenio están cerradas por mantenimientos ¿cuáles?

Las estaciones conocidas como Terminal y Calle 187, de TransMilenio, permanecen cerradas en la mañana de este viernes 6 de mayo debido a las actividades de reparación que realiza la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

De acuerdo con el director técnico de BRT de TransMilenio, Jaime Monroy, las estaciones no estarán habilitadas hasta que se terminen los trabajos de reparación de la tubería rota a la altura de la calle 183 con autopista.

La Empresa de ⁦@AcueductoBogota sigue trabajando en la reparación de la tubería en la calle 183. Las estaciones Terminal y Calle 187 continuarán cerradas hasta finalizar la intervención. Jaime Monroy, Dir. Técnico de BRT, amplía esta información. pic.twitter.com/1KDBaUhCUU — TransMilenio (@TransMilenio) May 6, 2022

La recomendación de Monroy es que se usen todas conexiones de las rutas zonales de alimentadores hacia el portal del norte. “Así mismo, recomendamos a nuestros usuarios estar atentos de la página oficial de TransMilenio y las redes sociales para conocer los horarios de apertura de estas estaciones y la normalidad de la operación”, dijo Monroy.

Como alternativa, los usuarios pueden tomar la ruta alimentadora 2 - 1, Mirandela, y 2 - 2, Jardines, hasta el Portal Norte, así como los servicios del componente zonal.

Las demás estaciones operan sin afectación ni novedades relacionadas con manifestaciones u otro tipo de problemas.

Vale la pena recordar que aún no está en funcionamiento la estación Biblioteca Tintal, reparación que lleva un poco más de un año por los daños causados en las manifestaciones del paro nacional del 28 de abril de 2021.

Del total de 152 accesos del Sistema Troncal, se encuentran operando: 138 estaciones y nueve portales, incluidas las estaciones de TransMicable.

Video | Pasajero terminó manejando bus del SITP, ante la negativa del conductor de iniciar turno

En las últimas horas se ha hecho viral un video en redes sociales en donde se puede observar el momento en que el conductor de un bus del SITP, en Bogotá, decidió bajarse del vehículo, luego de una discusión con los pasajeros.

Al parecer, todo habría comenzado porque el conductor fue citado en el lugar de los hechos para recoger a los pasajeros de un bus que se había varado. Sin embargo, este alegó que su horario de trabajo no había iniciado, por lo que no pretendía iniciar labores aún. Este comentario hizo enfurecer a los pasajeros, quienes comenzaron a reclamarle.

Las groserías y los comentarios ofensivos tomaron lugar en medio de la disputa, ya que mientras una señora le reclamaba que “hiciera su trabajo”, el conductor insistía que a él no le pagaban por empezar labores antes de lo estipulado, por lo que no pensaba conducir.

Mientras más y más pasajeros se subían al bus, el hombre gritaba: “mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Quéjense con TransMilenio para que manden más carros”.

A su vez, pasajeros reclamaban y el conductor estaba de pie en la parte delantera del bus respondiendo a las quejas, un ciudadano le pidió al funcionario que se sentara en su asiento y condujera; sin embargo, la réplica del funcionario a este último comentario hizo que el ciudadano se levantara de su puesto y se pusiera en posición de pelea.

“Venga y me sienta, viejo hijue…”, fue la respuesta del conductor del SITP, que hizo enfurecer al pasajero, quien llegó hasta donde estaba el funcionario de TransMilenio y lo enfrentó, aunque este no reaccionó a la provocación, por lo que el ciudadano terminó devolviéndose a su lugar.