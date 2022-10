Ojo: hay nueva fecha para la Gran Marcha Nacional contra el gobierno Petro

El pasado lunes 26 de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro aún no completaba siquiera dos meses desde su posesión, presenció la primera movilización en su contra. Durante la jornada, miles de ciudadanos salieron a las calles de diferentes ciudades del país para expresar su inconformidad con lo que va de gobierno.

La reforma tributaria, que ya fue radicada ante el Congreso de la República, una eventual reforma pensional y a la salud, así como el alza en el precio de la gasolina, fueron las principales motivaciones para que los manifestantes participaran en la llamada marcha de los inconformes.

La movilización del 26S superó las expectativas y sentó un sólido precedente para lo que vendrá en el futuro. De hecho, sirvió para que la oposición le recordara al presidente Gustavo Petro que más de diez millones de personas no votaron por él en las pasadas elecciones.

Inicialmente, la organización de la Gran Marcha Nacional contra las reformas del gobierno Petro había fijado una nueva movilización para el lunes 24 de octubre, sin embargo, el vocero Pierre Onzaga Ramírez informó mediante un comunicado que se destinó una nueva fecha.

En ese sentido, la segunda jornada de marchas contra el gobierno Petro quedó programada para el sábado 29 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. “Esta nueva fecha será definitiva para los grandes resultados que ya está cosechando la Gran Marcha Nacional”, señala el comunicado.

Este hermoso y amplio sentimiento de poder ciudadano contra las reformas de petro irá al siguiente nivel este #29o 29 de octubre. Unidos todos los ciudadanos sin distingo de clase, partido o tendencia. Unidos venceremos! #GritoContraReformas pic.twitter.com/sEpGcrVPdt — Pierre Onzaga Ramírez (@pierreonzaga) October 3, 2022

Vale mencionar que la primera marcha contra el gobierno Petro coincidió con el día de la reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela. Este detalle no pasó de agache y, según expresó Onzaga en su momento, no fue coincidencia. De hecho, comentó que era una “cortina de humo”.

“No creo que haya sido coincidencia que Gustavo Petro y su gobierno hayan acordado su encuentro este lunes con Nicolás Maduro, porque cuando nosotros empezamos a recorrer el país y a informar sobre las movilizaciones, él anunció que el 26 de septiembre reabriría la frontera y que lo haría a las 10:30 a. m., es decir, exactamente a la misma hora de la movilización. Su intención no tiene lugar a dudas”, dijo.

En tal virtud, agregó que “Petro quiere generar una cortina de humo, creo que es una intención de ocultar el sentir de los colombianos”.

¿Por qué las marchas?

Previo a las movilizaciones del 26S, en entrevista con Vicky en Semana, Pierre Onzaga -promotor de la marcha- argumentó que unas de las principales razones para marchar es la reforma tributaria radicada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Encontramos que le han dicho al país que esta reforma era para los 4.000 colombianos más ricos, pero parece ser para los 48 millones de colombianos más ricos. Se ha dicho que no se grava la canasta familiar, pero termina gravándose vía plástico y gasolina. Aquí lo que estamos diciendo es que encontramos varias cosas que se han vendido, pero en la práctica no se están dando”, explicó.

“La tributaria no está diseñada para el desarrollo de Colombia, no le apunta a generar empleo, castiga a los tenderos, a los pequeños empresarios. No entendemos cómo un Gobierno que promete el cambio golpea a la gente más necesitada”, afirmó Onzaga

En ese mismo debate, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, resaltó que existe el pleno derecho de marchar y manifestarse para todas las personas que así lo deseen. No obstante, también expuso su opinión en cuanto a la convocatoria.

“Los convocantes de esta movilización la han llamado ‘en contra de las reformas’. Es una convocatoria que se niega a reformar el país. Es una convocatoria de aquellos que, tal vez, pueden considerar que el país está, va bien (...). Es tal vez preocupante o en contravía del sentir generalizado del país. Si fuera una posición de sentido común nacional, tal vez el presidente Gustavo Petro no tendría el apoyo popular que tiene y eso da cuenta de lo bien que se ha venido desempeñando el presidente sin haber cumplido todavía dos meses”, expresó Racero.