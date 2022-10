Aquí les contamos cuáles son los millonarios televisores que utilizan Gustavo Petro y Francia Márquez: costaron 27 millones cada uno y en el mercado valen 21 millones de pesos, ¿qué tienen los aparatos?

En las últimas horas, generó toda una polémica la compra por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En la lista de elementos que suman 93.084.400 pesos, hay dos televisores de alto valor.

Uno de ellos es un trelevisor de marca Samsung de 85 pulgadas que costó 27.499.900 pesos y otros dos Samsung de 70 pulgadas, por 10.867.000 pesos en total.

SEMANA averiguó las especificaciones de cada uno de los televisores. Llama la atención que a pesar de que el Samsung de 85 pulgadas (TV Samsung 85″ Pulgadas 215,9 cm QN85QN800B 8K NEO QLED MINI LED Plano Smart TV) costó 27,5 millones de pesos en el contrato del Dapre, en varios comercios del país su valor es de 21.999.900. Es decir, un colombiano que quisiera comprar el mismo televisor lo podría encontrar en ese valor, 5,5 millones menos que lo que le costó al director del Dapre, Mauricio Lizcano.

En las especificaciones se detalla que este televisor tiene la máxima resolución, que es de 8k. Tiene una dimensión de 115.15 centímetros de alto y 189.34 centímetros de ancho. Además, tiene un control remoto que no necesita baterías e incluye comandos de voz. Igualmente tiene una tecnología avanzada en su sonido que da la sensación de estar inmerso en el contenido que se está viendo y que mejora los diálogos cuando hay un sonido ambiente alto. Incluye tecnología de “mini LEDs” que perfecciona las imágenes en escenas oscuras o brillantes.

Por otro lado, los dos televisores Samsung 70 pulgadas led uhd 4k smart tv le costaron a la Presidencia 5.428.500 cada uno, es decir que ambos tienen un valor total de 10.857.000. En este caso, este televisor en el mercado se puede comprar por 4.399.900, es decir, 1.028.600 pesos menos que el valor por el que lo compró la Casa de Nariño.

Estos televisores tienen una resolución de 4K. Miden 155.62 centímetros de ancho y 89.93 centímetros de alto. Al igual que el anterior modelo, es compatible con aplicaciones de streaming y video.

Además de los televisores, el Dapre también compró una licuadora digital de diez velocidades, por 1.846.000 pesos; una cubierta de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine, por 7.338.400 pesos; y dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine, por 34.815.000 pesos.

Así mismo, hay una segunda compra, con el número 96479, con lencería de hogar para la Casa de Nariño y la Casa de Huéspedes de Cartagena, por un valor de 79.999.800. Dicha compra incluye dos plumones de ganso por 8.159.800 pesos, cuatro Duvet de 500 hilos por 11.560.000 pesos, ocho duvet king tela 300 hilos por 15.200.000 pesos, y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos, por 8.440.000 pesos, entre otros. El proveedor, igualmente, es la firma Polyflex.

La fecha de orden de esa compra, por 93.084.400 pesos, es del pasado 26 de septiembre y su justificación dice: “Contratar la adquisición para reposición y dotación de electrodomésticos de hogar para las Casas Privadas del Señor Presidente y Señora Vicepresidente de la República del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. El proveedor seleccionado fue Polyflex, una firma con sede en Bogotá.

El director del Dapre Mauricio Lizcano ya se pronunció sobre esta polémica. “Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, aseguró Lizcano en las últimas horas.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar dijo que Petro no tiene tiempo para hacer esas compras y que por eso sus funcionarios deben estar más atentos. “Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al presidente”, aseguró Bolívar.