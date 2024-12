No obstante, los demás asistentes a esas reuniones, incluidos los representantes de Guaidó, no confiaban en Alcalá y su pasado de viejo oficial chavista, ensuciado aún más con los señalamientos de narcotráfico . Tampoco creían en el plan suicida de Goudreau, y no se comían el cuento de sus contactos con el Gobierno Trump. Así que se alejaron del proyecto y sus protagonistas, de acuerdo con AP; después de lo cual Alcalá y Goudreau siguieron adelante.

Mientras tanto, los militares exiliados pasaban hambre y sufrían en los paupérrimos campamentos en La Guajira, donde no había agua potable ni comida. Ni siquiera para los perros de guardia, a los que tuvieron que regalar para que no se murieran. Para entrenar, simulaban que los palos de escoba eran armas. La precariedad del entrenamiento, según AP, la narró un ex-SEAL de la Armada gringa, quien estuvo allí instruyendo a ese triste remedo de ejército. Cuando los hombres estaban reunidos, Goudreau les reveló un documento con los detalles del plan. De acuerdo con este, para el golpe necesitaban 320 fusiles, un lanzacohetes antitanque, botes militares, gafas de visión nocturna y un millón de dólares.

El resultado: ocho personas muertas y trece capturadas. Entre los detenidos hay dos ciudadanos estadounidenses que estaban vinculados con Silvercorp, la empresa de Goudreau. Él, por su parte, aseguró que participó en esa operación y que, contrario a lo que expresó el Gobierno de Maduro, no recibió apoyo de Colombia ni de Estados Unidos . El Gobierno colombiano publicó un comunicado en el que afirmó no haber jugado ningún papel en esa trama .

Rendón sin embargo admitió que Goudreau les presentó la propuesta, pero ellos decidieron no tenerla en cuenta. “Si hubiera llegado a un nivel factible y oportuno, por supuesto que habríamos tenido que consultar con actores claves. (…) El acuerdo tenía que ser perfeccionado y tenían que ser chequeadas las diferentes partes. Ese proceso de diligencia no fue satisfactorio”, dijo en La W en donde calificó ese fallido operativo como una chambonada. Guaidó, por su parte, ha negado por medio de comunicados su participación en la operación Gedeón y en la conspiración de Goudreau y Alcalá.

Después de quedar en evidencia esta versión venezolana de Bahía de Cochinos, Maduro no ha ahorrado calificativos para acusar al presidente Iván Duque de estar detrás de este plan mercenario, junto con Donald Trump. “La DEA buscó a los capos y carteles de la Alta Guajira colombiana, buscó a los carteles de La Guajira venezolana y de varios estados del país. Tenemos sus confesiones”, aseguró el jefe del régimen de Venezuela. “Se trata de una acusación infundada, que intenta comprometer al Gobierno de Colombia en una trama especulativa”, respondió el país por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De toda esta operación suicida tipo Rambo quedan dos conclusiones. El intento golpista fue tan paupérrimo y chambón que no suena posible que el Gobierno colombiano hubiera participado en él. Pretender tumbar a Maduro —quien además está protegido por la inteligencia cubana— con un par de lanchas y un puñado de mercenarios mal alimentados y mal entrenados raya en lo ridículo. Pero así el Gobierno colombiano no haya participado, no habla bien de los servicios de inteligencia que no se hayan dado cuenta de una operación de este tipo que duró muchos meses, tuvo múltiples participantes y mucho movimiento. Y la segunda conclusión es que si de casualidad es verdad que el contrato para la frustrada intentona tiene la firma de Guaidó, este no merece ser presidente de ningún país, no por golpista, sino por bruto.

Los protagonistas del complot