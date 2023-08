Se complica situación jurídica del poderoso coronel Carlos Feria por polígrafo a la niñera: la exjefe de seguridad de Laura Sarabia lo señala como el responsable

Efectivamente, de acuerdo con el testimonio, el coronel Feria había cumplido con la solicitud. La teniente Alvernia Guerrero agregó que “pasado unos minutos, me llama el mayor Muñoz Hernández Duván Andrés, integrante de la coordinación anticipativa, quien me indica que mi Coronel Feria Ie había manifestado que se comunicara conmigo, para una situación especial que se había presentado en casa de la doctora Laura”.

La plata en bolsas

En la declaración, la exjefe de seguridad advierte que “ella (Laura Sarabia) me llama y me dice: ‘Teniente, Io que pasa es que se me perdió un bolsa negra que estaba en esa maleta’”. Esto ocurriría luego de haber señalado que ella misma le había entregado la maleta a Mary (Marelbys Meza).

Alvernia Guerrero también fue objeto de la prueba de polígrafo, así lo contó en su declaración ante la Procuraduría: “Llegó el señor capitán Elkin, era en ese momento jefe de poligrafía de Presidencia y me indica que yo, por ser la jefe del esquema, debía pasar de primera al polígrafo, entre siendo aproximadamente (las) 8:30. Me dieron un receso de 10 a 10:30 de la mañana para que desayunara (…) Terminé el polígrafo sobre las 12 del día y me tomé mi tiempo de almuerzo y a las 14 horas me presenté a talento humano”.