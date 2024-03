Paola Ochoa habla sin rodeos de la condena de Rodolfo Hernández: “Me siento triplemente engañada”

Ochoa aseguró que no conocía bien a Hernández, y que cuando le ofreció la vicepresidencia se sentaron a conversar por dos horas. Hernández le dijo que consideraba que ella era “franca, directa y sin pelos en la lengua”.

El ex alcalde de Bucaramanga fue condenado este jueves por su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos por los que fue sentenciado se presentaron en 2016, cuando el contrato que buscaba solucionar la grave emergencia por el relleno sanitario El Carrasco, ubicado en las periferias de la capital santandereana, fue direccionado para beneficiar al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala .

“La conclusión es que existe ese convencimiento y, por lo tanto, la sentencia será de naturaleza condenatoria”, aclaró el juez, indicado que el exalcalde será sentenciado en calidad de autor , como lo pidió la Procuraduría, y no como determinador, como lo solicitó la Fiscalía General, hecho que generará una variación en el monto de la pena.

“El tal Vitalogic nunca existió”, aseguró el exmandatario en la diligencia judicial. “Nunca yo asistí a reuniones que no me correspondían (...). Puede que hubiera ido a mirar, hablar con los obreros, con el comité de reclamos. Pero ir allá a violar la norma no, nunca”.