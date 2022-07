“Petro debería hablar con Guaidó y Maduro para restablecer relaciones con Venezuela”: Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional

El Pacto Histórico espera la posesión del Congreso el 20 de julio para empezar a dialogar con la Asamblea Nacional de Venezuela sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Sin embargo, desde el vecino país, los asambleístas del gobierno de Juan Guaidó creen que Gustavo Petro también debe establecer contacto con ellos. SEMANA habló con el diputado Williams Dávila.

SEMANA: ¿cómo le parece el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

WILLIAMS DÁVILA (W. D.): este miércoles pasé por el puente Simón Bolívar y veo la cantidad de personas que siguen saliendo de Venezuela hacia Colombia. No es fácil la apertura de la frontera con la presencia de muchos grupos irregulares, de gente vinculada al tráfico de drogas. Ahí hay una economía negra muy vigorosa y la presencia de militares venezolanos en convivencia con grupos irregulares de Colombia. Es muy importante, en todo caso, que se abra la frontera no solo en el paso vehícular sino peatonal, como ocurría hace 20 años. Esa relación fronteriza significó cerca de 10.000 millones de dólares. Al fin y al cabo, en Venezuela viven más de tres millones de colombianos. Empecé diciendo sobre la presencia de venezolanos que siguen saliendo del país porque Gustavo Petro tiene que entender que en Venezuela existe una dictadura que ha propiciado la emergencia humanitaria, que ha afectado a muchos venezolanos. Conclusión: revivir comercialmente la frontera sería muy importante en la medida en que se tiene que limpiar el área, tiene que haber una institucionalidad del Estado en la zona limítrofe, no puede pretenderse abrir una frontera y que sigan los mismos estados irregulares y el mismo estado paralelo en la zona y el mismo peligro que corren los que, de alguna forma, tienen la relación comercial.

SEMANA: el Congreso colombiano se posesionará el 20 de julio y el Pacto Histórico espera establecer diálogos con la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo ve el ambiente en el vecino país?

W. D.: nosotros tenemos una Asamblea Nacional que no fue reconocida nacionalmente, fue electa mediante un fraude el 6 de diciembre de 2020. La asamblea reconocida es la que preside Juan Guaidó, de la cual yo soy miembro.

SEMANA: como hay dos asambleas en Venezuela (la de Juan Guaidó y la de Nicolás Maduro), ¿a cuál debe dirigirse Petro?

W. D.: la única asamblea que existe fue la electa en 2015, reconocida por la Unión Interparlamentaria, por el Parlamento Europeo y la comunidad internacional. No sé si, de acuerdo con la relación de fuerzas internas del Senado, pretenden abrir relaciones con la asamblea ilegítima que preside Jorge Rodríguez.

SEMANA: pero, claramente, a la asamblea de Juan Guaidó no los invitarán.

W. D.: seguro no nos van a invitar, pero el Congreso colombiano tiene que ver la realidad. El parlamento colombiano fue electo por el pueblo, el congreso de Nicolás Maduro no fue electo por los venezolanos. La asamblea que preside Jorge Rodríguez fue electa mediante un fraude el 6 de diciembre de 2020. Tienen que ver la realidad. Yo creo que Gustavo Petro ha anunciado que abrirá relaciones y seguramente reconocerá a Nicolás Maduro. No creo que lo haga de manera inmediata, sí de forma gradual.

SEMANA: conclusión: ¿según usted, Petro debería hablar con Juan Guaidó?

W. D.: es difícil decirlo porque Petro no reconocerá a Guaidó como presidente. Creo que se tienen que abrir las fronteras, pero no es fácil. Maduro es una persona con un juicio en la Corte Penal Internacional, la asamblea que él promueve no es legítima, eso tiene que valorarlo el propio Petro.

SEMANA: ¿usted qué invitación le haría a Petro?

W. D.: que dialogue con los dos, con todos, porque hay un país democrático en resistencia y otro comandado por una dictadura. Que negocie, que hable con los dos. Que hable con Guaidó también. Petro no se puede limitar solamente con una administración, él no puede pensar en abrir la relación política con Venezuela solo con la dictadura.

SEMANA: ¿usted cree que pronto veremos una foto de Gustavo Petro y Nicolás Maduro?

W. D.: podría ser. Yo creo que Petro se manejará con mucha cautela, él sabe muy bien que Nicolás Maduro tiene un juicio de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y en Venezuela sigue habiendo violación de los derechos humanos: persiguen periodistas, hay ocho dirigentes sindicales detenidos hace una semana. No sería la mejor foto del mundo que Petro, que ha luchado por los derechos humanos, pose al lado de Maduro.

SEMANA: por último, Piedad Córdoba dijo que se reunirá próximamente con Nicolás Maduro. ¿Usted cree que es el inicio de los diálogos entre ambas naciones?

W. D.: será que Piedad Córdoba viajará para pasarle factura a algún negocio que tiene con Nicolás Maduro. No olvidemos que ella ha hablado que tiene una mina de oro en Venezuela, no me extrañaría. Si el mismo Petro marginó a Córdoba en la campaña presidencial porque no le conviene su presencia, ¿qué podemos esperar? No creo que haya cambiado Córdoba. Los intereses de Piedad son monetarios. Se ha hablado que ella tiene intereses, que le dieron una mina en Guayana, en el estado Bolívar. Además de los negocios con Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.