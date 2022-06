‘Petrovideos’, el escándalo que eclipsó la campaña de Gustavo Petro

Colombia no había vivido un escándalo de la magnitud de los ‘petrovideos’, en sus campañas presidenciales. La publicación de horas de charlas del equipo directivo de la campaña de Gustavo Petro puso en evidencia la mala leche que hubo desde el inicio en la búsqueda de aniquilar política y moralmente a los rivales del Pacto Histórico y las formas no tan santas como se planeó esa estrategia.

Algunas revelaciones, muy graves; otras, misteriosas y oscuras, y unas más tan solo anecdóticas, eclipsaron la campaña en las últimas semanas. Estos fueron los principales ejes de la controversia.

“Póngale cara de depravado a Fico”

Contra Federico Gutiérrez, el plan de la campaña de Petro fue aterrador. El asesor Sebastián Guanumen, en una reunión con el equipo digital, dio la siguiente instrucción de desprestigio: “En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”.

Justo antes de la primera vuelta, en las cuentas de Twitter de algunos integrantes del Pacto Histórico, de manera precisa, se empezó a reflejar esa estrategia de guerra sucia. Muchos se preguntaban, efectivamente, si las personas podían confiar el cuidado de sus hijos a un presidente como Federico Gutiérrez. El tema está hoy en la Fiscalía.

“Testarudo, izquierdoso y terco”

En una reunión de los estrategas de Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, tomó la voz e hizo unas duras críticas sobre el rumbo de la campaña presidencial del Pacto Histórico. “A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, dice Alcocer. Al final agrega: “Con el respeto de mi señor marido, él es bastante terco, testarudo, bastante izquierdoso. Tenemos que aterrizar si el proyecto lo podemos llevar a cabo”.

El insulto de Verónica a las periodistas colombianas

Una de las revelaciones de los ‘petrovideos’, que hizo el portal Los Irreverentes, despertó ira e indignación. Alcocer señala sobre las periodistas: “No, a todas les va bien, porque todas comienzan de reporteras y todas terminan casándose con uno de los dueños. Para eso es que entran ahí. ¿Para qué crees?”. Decenas de profesionales se manifestaron contra esa afirmación, inesperada por parte de otra mujer.

Roy Barreras ha sido uno de los principales protagonistas en los ‘petrovideos’, por sus estrategias para acabar con los rivales. Verónica Alcocer, esposa de Petro, dijo que las periodistas para ascender se enredan con los dueños de los medios. Y Sebastián Guanumen advirtió que había que correr la línea ética. - Foto:

Roy Barreras, el cerebro del mal

Este senador llegó al Pacto Histórico en medio de grandes críticas por su oportunismo. Se vendió como el genio para sumar electores, pero con la aparición de los ‘petrovideos’ se convirtió en una pesadilla para Petro. Desde el comienzo, el círculo cercano de la Colombia Humana lo vio como una amenaza a su proyecto político por los escándalos que arrastraba y su tradicional manera de hacer política. Hoy es el protagonista de los ‘petrovideos’. El otrora abanderado de la paz en Colombia amasó jugadas oscuras y de desprestigio contra todos sus rivales. Fue el que habló de los temas más escandalosos: cómo recibir la plata de Supergiros y cómo estallar controladamente el escándalo por las visitas de los extraditables.

Sebastián Guanumen, el ‘petrólogo’ sin ética

El joven se convirtió en la cabeza de la estrategia digital de Gustavo Petro y fue el que ordenó las cuestionables directrices para acabar las demás candidaturas, especialmente la de Federico Gutiérrez. Fue el que dijo: “Compas, esto es una campaña de defensa y ataque… la línea ética pues se va a correr un poco”.

Las conversaciones grabadas en el marco de la campaña de Gustavo Petro generaron todo tipo de reacciones. - Foto:

Durmiendo con el enemigo

La permanencia de Alejandro Gaviria en la campaña de Petro es uno de los contrasentidos. Los ‘petrovideos’ dejaron en evidencia cómo fue uno de los objetivos de la guerra sucia. En uno de los videos, Roy Barreras dice: “Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo (Sergio) y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer; nosotros estamos listos para ir a la batalla. Lo que tenemos es que definir, es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque (…) no lo puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal (…). Yo soy el primero en decir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza”.

El chantaje a Christian Daes

La campaña Petro quería despedir a la directora de comunicaciones María Antonia Pardo, pero tenía un problema: el que le pagaba el sueldo era Christian Daes. Como les tenían miedo a ambos, a la primera porque sabía mucho y al segundo porque no querían perder esa plata, el asesor Xavier Vendrell propuso algo. Decirle a Daes que si no los ayuda, el titular que puede salir es “Daes financia irregularmente la campaña Petro”. Al final, Vendrell agrega: “En cualquier caso, hay que concretar quién financia el equipo de campaña, si (Cristian) Daes continúa financiando eso... Se supone que hay un señor que es Daes, que está pagando un equipo de comunicaciones. Si es así, tenemos que conseguir que Daes lo haga con otra persona”.

En las conversaciones, el asesor Xavier Vendrell propone decirle a Daes que si no los ayuda el titular que puede salir es “Daes financia irregularmente la campaña Petro”. - Foto: juan carlos sierra-semana / Instagram @mariantoniapardo

¿Supergiros puso plata?

¿Apoyó o no Supergiros la campaña de Gustavo Petro en la primera vuelta? ¿Habría alguna estrategia para montar un cooperativismo que acabe con el sector financiero tradicional? Esos son los interrogantes que dejaron las grabaciones de una reunión del Pacto Histórico en las que se escucha al senador Roy Barreras hablando de una presunta financiación de la campaña por parte de la red empresarial Supergiros y de la idea de avanzar hacia un cooperativismo, el cual acabaría con el monopolio del sistema financiero. “La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle, con la junta directiva, cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, se escuchó decir a Barreras. La empresa lo negó.

Roy Barreras habló de una presunta financiación de la campaña por parte de la red empresarial Supergiros. - Foto: LeÓn DarÍo PelÁez-semana

“Una explosión controlada”

La campaña de Petro estaba en alerta por las movidas de Piedad Córdoba con los extraditables y no sabía cómo expulsarla. La situación produjo agitadas discusiones internas. Roy Barreras lo advirtió así: “Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, señala Roy ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega. Y ahí se adelanta a lanzar una propuesta: “prepararse” para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien “estalla controladamente” un explosivo.

Juan Fernando Petro, el “güevón”

“Esta mañana salí con mucha pereza a explicar lo inexplicable en La W”, dijo Roy Barreras sobre las visitas de Juan Fernando Petro a La Picota, en las que supuestamente habría hablado con los presos de la propuesta del perdón social. Barreras soltó una frase: “La conclusión es que si el hermano de Duque es mamón, el de Petro es güevón”.

El temor al Tío Sam

Las grabaciones del Pacto Histórico reflejan una inmensa preocupación por las distantes relaciones de Gustavo Petro con Estados Unidos. La prevención es tal que algunos de sus integrantes, como el senador Roy Barreras, plantean incluso que ese país se puede llegar a convertir en un obstáculo para que el candidato llegue a la presidencia. “Estoy muy preocupado por la preocupación que tienen ellos”, dice Barreras, quien cuenta que tuvo una reunión con Terry Steers-Gonzalez, consejero de Asuntos Políticos del Gobierno de Estados Unidos en Colombia. “Él ha hablado con Petro varias veces”, cuenta Barreras. El senador muestra su preocupación por que la “Embajada americana” o “la DEA” tengan “como agenda impedir que Petro sea presidente” y enumera las razones de la tensa relación. Entre ellas, está la oposición del candidato del Pacto Histórico al uso del glifosato contra los cultivos de coca. “No es fácil reaccionar a este tipo de presiones, primero no comprobadas, pero tampoco negadas. Sepamos que hay una animadversión clara”, dice Barreras en la reunión.

El narco con el que querían enlodar a Fico

Los videos pusieron en evidencia la planeación de la oscura campaña para desprestigiar a Fico Gutiérrez. “Les quería consultar si este comité decide ir al ataque (...) hay un montón de material que mi equipo recolectó sobre Federico Gutiérrez y las declaraciones de Julio Perdomo, el narco que está preso (...) Si vamos al ataque, consiguiendo la declaración firmada de este señor Perdomo, de los vínculos de Federico Gutiérrez con la Oficina de Envigado”, dice Barreras en uno de los videos.

“Homofóbico”

Gustavo Petro no gustaba del pastor Alfredo Saade, pero aun así lo invitó a ser precandidato del Pacto Histórico por conveniencia. Roy le plantea que ingrese Saade a la contienda y él contesta “¿el homofóbico?”. Barreras le dice entonces lo siguiente: “Ese es el que necesitamos, no porque sea homofóbico, sino porque es pastor. En Brasil mi hermano Lula hizo un acuerdo importante con sectores evangélicos”.

¿Vargas Lleras con Petro?

De las decenas de revelaciones que dejaron los ‘petrovideos’, hubo una en particular que parecía contra toda lógica: un supuesto acuerdo entre el candidato del Pacto Histórico y Germán Vargas Lleras. El escenario fue planteado por Roy Barreras y habría sucedido bajo la mesa antes de la primera vuelta. “No sé... ahí sí me declaro ausente y carente de información... La última reunión que tenía, y Temístocles (Tito) debe saber más, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él, de que frenaba la adhesión a Fico y dejaba en libertad a la gente de Cambio Radical”, señala Barreras en una de las reuniones de campaña.