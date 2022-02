“Piedad Córdoba debe continuar con su campaña”: Alfredo Saade defiende a la exsenadora

SEMANA. ¿Qué opinión le merece el escándalo de Piedad Córdoba?

Alfredo Saade (A. S.): Cuando a una vaca sagrada se le toca hay que buscar un nuevo escándalo para que la vaca sagrada pueda salir invicta y bajo cuerda.

Tengo entendido que el caso de Piedad Córdoba fue juzgado por la Corte Suprema en 2019, lo de Piedad no tiene que sorprender porque ya se había hecho un escándalo igual y ella salió libre. Además, condenada la Nación. No soy muy amigo de Córdoba, pero creo que lo de ella refleja una cortina de humo que se da en tiempos electorales para tapar al posible candidato de Álvaro Uribe que es Álex Char. ¿Por qué no ha habido un escándalo más grande con lo de Álex Char? Yo creo que es un tema político en plena época electoral. He visto que como a Petro han buscado perseguirlo jurídicamente por todas partes, y no han podido, buscan la manera de destruir el Pacto Histórico. Yo creo que van detrás de todos nosotros.

SEMANA: Es decir, según usted, ¿el escándalo contra Piedad Córdoba surge para tapar los señalamientos de corrupción electoral de Álex Char?

A. S.: Estoy totalmente convencido. Lo de Piedad Córdoba es un sofisma de distracción para tapar el escándalo de Álex Char.

SEMANA: Pero no puede desconocer que resulta escalofriante que un exasesor la denuncie por politizar con los secuestrados para su beneficio y el de Hugo Chávez…

A. S.: ¿Y no es escalofriante que la amante de Álex Char lo acuse de intentarla asesinar y de gastar cientos de miles de millones en el Caribe? Yo lo veo igual de escalofriante. El escalofrío también debe producirse (por la forma) como se han robado las elecciones en el país. Usted sabe que en la cama es donde se saben los verdaderos secretos de quien duerme a su lado.

SEMANA: Perdóneme, la prensa no ha desconocido el escándalo de Álex Char, pero una cosa es una y otra es otra. Igual ambos hechos son preocupantes…

A. S.: Si revisas los periódicos de la costa Caribe, se han callado (...)

SEMANA: Usted no puede desconocer que la prensa nacional ha registrado el escándalo de Álex Char. Ese es otro tema.

A. S.: Claro, pero sí me gustaría que los medios de comunicación le pidieran la renuncia a Álex Char, es que estamos hablando de alguien que aspira a ser el presidente. Piedad Córdoba no aspira a gobernar el país. Yo no entro en defensa de ella porque no soy su abogado, pero lo que sí creo es que es una cortina de humo para tapar el escándalo de Char.

SEMANA: Confiese una cosa: ¿no le produce escozor el relato del exasesor de Piedad Córdoba cuando denuncia cómo ella politizaba con los secuestrados?

A. S.: Sí, la justicia determinará. Yo no soy fiscal ni soy Corte Suprema de Justicia, lo que sí debe producir escozor son los 6.402 muertos, los 70.000 millones que se ‘abudinearon’ del MinTIC y todo lo demás que usted ve indebido que ocurre.

SEMANA: Es decir, según sus palabras, ¿el escándalo de Piedad no debería ser tema de discusión en el Pacto Histórico y que ella siga con su campaña al Senado?

A. S.: Yo creo que Piedad debe continuar con su campaña y si hay méritos jurídicos para tomar una decisión en su contra, pues cuando se produzca, la justicia misma debe hacer lo que considere.

SEMANA: Por último, ¿no cree que el escándalo de Piedad Córdoba le hace daño a la lista al Congreso del Pacto Histórico?

A. S.: Creo que el escándalo de Piedad Córdoba le hace daño única y exclusivamente a quienes quieren seguirle haciendo daño al país y es la ultraderecha de Colombia.