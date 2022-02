“Piedad Córdoba es calculadora y ambiciosa”: John Frank Pinchao

A John Frank Pinchao, las FARC lo secuestraron el 1.° de noviembre de 1998, pero él logró huir de las garras de sus captores en 2007 en medio de una cinematográfica hazaña de la que actualmente hay varios libros. Hoy, después de casi 15 años de recobrar su libertad, no le parecen “nada sorprendentes” las declaraciones de Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, en contra de ella.

Vásquez dijo que a la exsenadora liberal la llamaban Teodora Bolívar y que ella sacó provecho político para su campaña electoral en Colombia, y Hugo Chávez, el entonces presidente de Venezuela, de las liberaciones de secuestrados. Es más, aseguró que ella definía el orden de salida de los cautivos, según el testimonio de Vásquez, revelado por Noticias Caracol.

“Desde tiempos atrás se sabía que era y sigue siendo muy cercana a los miembros de las FARC. A mí me parece un hecho indignante, un hecho aberrante que ella haya jugado con la libertad y la vida de los secuestrados a través de los asesoramientos donde, según su exasesor, definía quién salía primero y quién no”, afirmó.

Pinchao dijo que si los asesoramientos de la excongresista a las FARC no se hubieran dado, “tal vez los diputados de Valle no estarían muertos. Tal vez el gobernador de Antioquia también estaría hoy con vida. Me parece que es una actitud inhumana traficar con la vida de las personas”.

En otras palabras, estima que si ella no hubiera asesorado a la guerrilla en el proceso de liberación de secuestrados, las FARC hubieran tomado otras decisiones. “Tal vez se hubiera dado una negociación más pronta y quizás hoy hubiéramos podido haber tenido a varios exsecuestrados vivos”.

Ante eso, calificó a Piedad Córdoba como una persona “calculadora y ambiciosa”.

“Me parece que está aliada con su gente, actualmente es candidata al Congreso y es un riesgo el que están sufriendo los colombianos por la continuidad de su proyecto político. Pareciera que fuera a gobernar en cuerpo ajeno y con unas alianzas oscuras con las FARC y el gobierno de Venezuela”, destacó. De pasó llamó a la ciudadanía a tener conciencia en las urnas frente al riesgo que, según él, se están enfrentando los colombianos.

Mientras estuvo en poder de la selva, luego de que guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las FARC se tomaran la estación de Policía de Mitú, él no tuvo mayor conocimiento sobre el papel que desempeñó Piedad Córdoba, pero ya en la libertad dice que el país entendió “qué hay detrás y cuáles son las intenciones reales de ese trabajo que ella estaba realizando”.

Las declaraciones del exasesor de Córdoba ponen en serios problemas a la candidata al Senado por el Pacto Histórico.

El congresista del Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, y quien fue víctima de las FARC, aseguró que Piedad Córdoba tenía dentro del régimen chavista “más poder que el mismo canciller Maduro, por lo menos en cuanto a los secuestrados se trataba”. La entonces senadora, por ejemplo, fue clave en el proceso de liberación de Gloria Polanco, madre de Lozada.

John Frank Pinchao es candidato al Senado por Verde Oxígeno, el partido de la exsecuestrada Íngrid Betancourt, hoy candidata presidencial.

“Me he sentido cómodo, es una oportunidad para trabajar por la gente y, sobre todo, por las víctimas del conflicto. Una de las metas que tengo es que haya reparación para todas las víctimas del país. Usar los bienes incautados para darles el dinero, ya que muchos de esos bienes se están dañando”, dijo Pinchao.