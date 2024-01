Las Farc, Alex Saab, su hermano extraditado y la larga vida de escándalos de la líder política fallecida este sábado

Piedad Córdoba, contra la pared por un millón de dólares de empresario venezolano:

Córdoba y la Farcpolítica

Hermano de Piedad Córdoba se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos

Carlos Mattos se distanció del caso de Piedad Córdoba

Fernando Villavicencio había denunciado vínculos entre Córdoba, Alex Saab, el expresidente Rafael Correa y las Farc

Pero los señalamientos de Villavicencio no solo eran contra Rafael Correa y las Farc, el político ecuatoriano también había realizado un informe, el cual entregó en 2022 al expresidente Iván Duque, en el que señalaba vínculos entre Piedad Córdoba, el polémico empresario Alex Saab y el expresidente ecuatoriano.

Sin pruebas, Piedad Córdoba dijo que se preparaba “un golpe blando” para tumbar al Gobierno Petro

Piedad Córdoba y los 68.000 dólares que le incautaron en Honduras

En febrero, Piedad Córdoba entregó detalles de la detención que enfrentó en el aeropuerto de Honduras cuando portaba 68.000 dólares –más de 300 millones de pesos– en mayo de 2022 porque no había declarado dicho dinero ante las autoridades en ese país.

Córdoba en ese momento le explicó a SEMANA que fue una arbitrariedad. “Llegué al aeropuerto, fui a trabajar, no fui a nada de Xiomara Castro (la presidenta), ni con ellos”.

Fue a trabajar, según ella, “con unos empresarios colombianos que me pidieron que les ayudara a identificar inversiones, aunque ellos ya estaban allá”.

Exasesor de Piedad Córdoba la involucró con Alex Saab

Piedad Córdoba dijo que en Venezuela “sí hay una democracia”

“Son (elecciones) libres. Es más los invito a que hablen con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral: el actual ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes”, sostuvo Córdoba, en entrevista exclusiva con SEMANA. “Ustedes no han ido allá, no hablen de lo que no saben. Vayan a Venezuela y se dan cuenta. Nicolás ha sido capaz de mantenerse”, señaló.