Polémica: Con medidas cautelares, se mantienen en firme sanciones de la Procuraduría contra funcionarios elegidos por voto popular

Lo que quiere decir que de momento se suspende la nulidad que dejó sin efectos dichas sanciones disciplinarias y ahora se podrían aplicar los once procesos que en un principio dictó la Procuraduría contra servidores elegidos por voto popular. Lo que vuelve a abrir la puerta sobre la discusión al rededor de las competencias que tiene la Procuraduría frente al comportamiento de un funcionario que ha sido electo.

La conclusión del magistrado Bermúdez, la cual se fue en contra de las decisiones de sus propios compañeros en el Consejo de Estado, argumenta que para el momento en que expidieron los fallos disciplinarios enjuiciados, no existía duda acerca de la competencia de la Procuraduría para inhabilitar y destituir a servidores públicos elegidos por voto popular.

La pila de explicaciones que expuso el magistrado Martín Bermúdez también detalló la sentencia de la CIDH en el caso Petro vs. Colombia no es un precedente obligatorio para todos los jueces, teniendo en cuenta que la Corte Constitucionales ha sido enfática en señalar que las decisiones de la Corte IDH no hacen parte del bloque de constitucionalidad.