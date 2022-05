Polémico congreso de pornografía se realizará en Cartagena; colectivos piden su cancelación

Organizadores del evento se defendieron asegurando que no promueven ninguna actividad ilegal.

El Latin America Adult Business Expo (Lalexpo), congreso de contenido para adultos que se realizará en el Centro de Eventos de Cartagena de Indias del 12 al 15 de junio, está en el ojo del huracán. Desde diferentes sectores piden su cancelación e, incluso, se están recogiendo firmas para que no se lleve a cabo.

Lalexpo tuvo su primera edición en 2014 y, desde entonces, ha tenido como sede las principales capitales de Colombia. El objetivo de esta criticada versión es, aseguran los organizadores en un comunicado, “desde la legalidad y el respeto de los derechos humanos y colectivos, visibilizar la labor de más de 150.000 personas que hacen parte de la industria en el país”. Este espacio congrega a modelos webcam, actores y actrices porno, directores y productores de estos contenidos.

Sin embargo, colectivos como Somos Centro Histórico e Iniciativa Proequidad se oponen a la realización del evento argumentando que este congreso pornográfico no se alinea con la imagen que debe proyectar la ciudad amurallada y que el contenido para adultos no debe ser objeto de una convención.

Por medio de un comunicado el colectivo Somos Centro Histórico señaló: “Observamos y llamamos la atención a diferentes entidades y autoridades del crecimiento de prácticas y actividades que se sostienen en el llamado turismo de excesos, de desenfreno, que se realizan en su mayoría violando normas y códigos, afectando derechos de los residentes y de visitantes, atentando contra el patrimonio cultural material e inmaterial y propiciando una cadena creciente de eventos que hacen cada día más inviable pensar la ciudad como un destino turístico cultural, familiar y corporativo”.

Por su parte, Iniciativa Proequidad está recolectando firmas de manera virtual para cancelar el congreso de contenido para adultos. Aseguran que “el Centro de Convenciones más importante del país, lugar en el que se han firmado pactos contra la explotación sexual y la trata de personas, permitirá el desarrollo de esta feria que es patrocinada, entre otras, por PornHub, plataforma que ya ha sido demandada por más de 30 víctimas, entre ellas dos colombianas Jane Doe 8 y Jane Doe 9 por la difusión de imágenes de las violaciones a las que fueron sometidas siendo víctimas de trata de personas”.

El concejal de Cartagena Rodrigo Reyes se sumó a las voces de rechazo señalando que tiene “entendido que en estos escenarios lo que muestran es pornografía en vivo, al parecer sin contacto físico, a lo que estoy en desacuerdo, ya que la ciudad no debe prestarse para impulsar este tipo de eventos. No tengo nada en contra de las personas que trabajen en este medio y respeto a quienes ejecuten este trabajo, pero no lo comparto”.

¿Qué dice Lalexpo?

En un comunicado difundido en sus redes sociales, los organizadores de Lalexpo dicen que la cancelación del evento representaría grandes pérdidas económicas, pues no solo mueve la economía de la industria pornográfica sino también, por ejemplo, de los hoteles y aerolíneas.

Lalexpo expone que esta situación “perjudicaría de manera directa el derecho al trabajo, a la vida digna, al mínimo vital y demás conglomerado de derechos de los cuales son sujetas las modelos sino también los derechos de aquellas personas que directamente o indirectamente tiene relación con nuestra industria”.

Presentamos nuestro comunicado oficial referente a la información que ha circulado en los últimos días en los diferentes medios de comunicación con respecto a la realización de nuestra octava edición.

Ver aquí https://t.co/RlMWctZmM0 pic.twitter.com/26DiqHdrqc — LaLexpo (@ViveLalexpo) May 16, 2022

Resaltan, además, que no buscan promover actividades ilegales o ilícitas. “Todos nuestros eventos cuentan con la rigurosidad de permisos, licencias y solicitudes requeridas para su ejecución, así como con el acompañamiento y asesoría de la institucionalidad, siendo de vital importancia el cumplimiento de los parámetros legales y jurídicos en materia tributaria y fiscal (Dian), los estándares en materia de derechos laborales (Ministerio del Trabajo) y el cabal cumplimiento de garantizar a la comunidad nuestra prohibición y rechazo a cualquier trabajo en donde se involucre la explotación sexual infantil o de menores de edad, siendo vital, en este caso, la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, afirman.

Entre tanto, la gerente del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Diana Rodríguez, le dijo a Caracol Radio que Lalexpo sigue en pie. “Son actividades legales y están en todo su derecho de realizarla en nuestro recinto y cualquiera que ellos decidan. El entretenimiento para adulto es legal, y ellos se reúnen como se reúnen otros sectores de la industria para tratar sus temas, invitar a sus proveedores”, puntualizó.