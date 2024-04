Policía recupera millonaria cifra de un hurto a un comerciante, pero el patrullero que cuidaba el dinero se robó una parte

Los criminales no contaron con suerte, un cuadrante de policía que estaba haciendo rondas en el barrio Capellanía, conformado por un subintendente y un patrullero se dieron cuenta del hurto e intervinieron. En el sitio se presentó una balacera con los ladrones, quienes reaccionaron accionando sus armas de fuego contra los uniformados.

Con lo que no contó el patrullero Conde, era que el capturado, al que le había preguntado que había en la maleta lo iba a a terminar echando al agua con el capitán que estaba a cargo del operativo policial. Al recibir la denuncia, el capitán Salas Rincón, encaró al patrullero Conde sobre el dinero que no aparecía y al uniformado no le quedó otro camino que devolver el dinero del que se había apropiado y había escondido en un closet del CAI.