“Prefiero ingeniero que guerrillero”: la frase que le citó Ángela Patricia Janiot a Gustavo Petro en su entrevista; ¿qué dijo el candidato?

En su programa Janiot PM, la periodista Ángela Patricia Janiot habló con el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, a quien le citó un hashtag que se ha posicionado en las redes sociales: #PrefieroIngenieroQueGuerrillero.

Ante esto, el candidato manifestó que él no es ningún guerrillero y que él es un senador de Colombia.

“Es que mira, cuando me dicen guerrillero lo están diciendo en presente. ¿Y yo soy un guerrillero? Yo soy un senador de la República bajo la Constitución y la ley. La Constitución de Colombia la hicimos nosotros como fuerza mayoritaria”, dijo Petro.

En el momento en que Petro menciona la Constitución, la periodista le recuerda que él mismo había propuesto hacer una reforma a la constituyente.

“En un video que publicó Carlos Fernando Galán, usted dice: “Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día, es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted sí o no convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia?”, dice la periodista.

Ante eso, el candidato de la izquierda dijo que eso era de la campaña anterior y que era ajeno a la que está cursando actualmente.

En ese sentido, la comunicadora cuestiona: “¿Por qué cambió de opinión?”.

“Es que no cambié (...) yo no quiero una Asamblea Constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país”.

Por otra parte, la periodista indagó sobre la filtración de los videos que reveló SEMANA, donde se evidencia la campaña de desprestigio desde la bancada de Petro hacia sus contendientes de cara a las elecciones presidenciales.

“De mi campaña es imposible (...) porque este es del año pasado, la campaña ha variado. El año pasado estábamos era preparando la consulta, ni siquiera muchas de las fuerzas políticas que hoy están, de las personas que hoy están, pues estaban. Era el preludio apenas y ha pasado por todas las fases; entonces, digamos, solamente hay dos opciones: las personas que hicieron la plataforma, que son personas y son muy de nuestra confianza (...) Lo otro es algo o alguien que tenga la capacidad de grabar, entrando a la plataforma todo lo que hicimos del año pasado hasta la fecha. (...) ¿Quién? Te dejo los puntos suspensivos”, dijo el candidato presidencial Gustavo Petro.

Asimismo, Petro dijo que el contenido de estos videos no le preocupan y que los periodistas que están analizando las horas de videos, pues no van a encontrar nada delictivo

Ninguna chuzada

Mientras la campaña de Gustavo Petro asegura que fueron víctimas de chuzadas, SEMANA revela la prueba que evidencia que los mismos protagonistas de los llamados ‘petrovideos’ grababan sus reuniones privadas.

En una de las grabaciones filtradas se puede ver a los senadores Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, Temístocles Ortega y Luis Fernando Velasco, quienes son parte del comité de jefatura de debate liderado por el también presente Alfonso Prada.

Prada está conectado a la cámara que muestra una sala de juntas, mientras Velasco se conecta desde otro lugar.

En el corto video, se puede ver cómo se mueve la cámara para enfocar a Barreras. En ese momento, el senador disidente del partido de La U pregunta si se está transmitiendo la videollamada.

“Excusas, Roy. Excusas”, le dicen a Barreras, interrumpiéndolo antes de comenzar la grabación de la reunión.

“Pues sí, se está transmitiendo”, dice una voz al fondo de la sala. “En directo”, dice otra persona presente.

“Online, online”, se escucha de una mujer, haciendo referencia de que ya pueden comenzar el encuentro vía Zoom.