Presidente de la JEP responde críticas de Petro y hace llamado frente a su manifestación de incumplimiento del acuerdo de paz en la ONU

Para el magistrado Vidal, “las manifestaciones del presidente las respetamos, pero no las compartimos. La JEP constituye un tribunal de cierre para los actores para los que fue creada. Nosotros definimos la situación jurídica de los miembros de las Farc-EP y fuerza pública”.

“Le he hecho un llamado al presidente para que en su condición de jefe de Estado represente ante la comunidad internacional el conjunto de Estado colombiano ”, aseveró el magistrado al ser preguntado por los periodistas frente a la posición del primer mandatario.

“Fuera del país -añadió-, cuando habla el jefe del Estado, no lo hace en nombre del Gobierno, o de esta o aquella institución, sino habla en nombre del conjunto de la sociedad y del Estado y como tal debe dar explicaciones sobre el cumplimiento del Acuerdo y los alcances que tiene el país en esa dirección”, respondió el presidente de la JEP.

“Si vamos a la práctica, ya siete años del acuerdo de paz, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso. La discusión jurídica cuál era: que Mancuso es un paramilitar, no una bisagra. Mis debates parlamentarios mostraron que siempre había sido una bisagra, pero bueno. Y al ser un paramilitar su instancia no es la JEP sino Justicia y paz”, aseguró Petro.