ExFarc afirman que la JEP se “descarriló” y cuestionan al tribunal por pocos resultados en siete años de implementación del acuerdo

Sin embargo, a juicio del senador Gallo, los resultados preliminares no son los esperados por ellos. “Es necesario que la JEP entienda el carácter de ese acuerdo. Ellos no pueden atribuirse funciones que no les corresponden como Jurisdicción Especial para la Paz porque no son un tribunal de justicia cualquiera. Por eso hemos insistido en utilizar un concepto que hemos denominado el ‘descarrilamiento de la JEP’, la pérdida del rumbo, y eso nos preocupa”, advirtió el legislador