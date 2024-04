Exdirector del Centro de Memoria Histórica dice que Petro tiene nostalgia del M-19: “Es ofensiva la bandera de esa guerrilla en un acto público”

“A ver, compañero, traiga esa bandera, porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones ”, expresó Petro en la tarima.

“El acto fue muy indigno. Que el Presidente salga a exhibir una bandera que representa a muchos crímenes de guerra y actos de violencia en la sociedad colombiana no deja de sorprender, pero, por otra parte, no me sorprendió porque me confirma que Gustavo Petro no ha dejado de tener un comportamiento tipo guerrillero. Él mantiene una nostalgia con el M-19 que, se supone, no debe existir. Él mantiene esa actitud de un militante que desapareció”, dijo.