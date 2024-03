Primicia: Consejo de Estado estudiará demanda de Jota Pe Hernández contra decreto que modificó manual para nombrar SuperSalud

Esto modifica las exigencias para el respectivo nombramiento. “Desconoció las bases generales y los requisitos para los empleos públicos” que establecen la Constitución y la ley. “Por lo tanto, las funciones y requisitos académicos y de experiencia no son los idóneos”.

Para evitar afectaciones y que se nombre un superintendente de salud que no cumpla los requisitos, el congresista de la Alianza Verde pide una medida cautelar para que se suspenda la ejecución del decreto mientras se toma una decisión de fondo.

El despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra deberá definir si admite o no la solicitud extraordinaria radicada por el senador.

Tras oficializarse su designación , la Asociación de Pacientes Colombia, que agremia a casi 200 organizaciones, advirtió que el funcionario no cumple varios de los requisitos.

“Él cumple con el perfil académico, pero no cumple lo contemplado en el decreto 1083, no tiene experiencia administrativa y no sabemos si él se va a posesionar así. ¿Señor presidente Petro, señor ministro Jaramillo, ustedes modificaron el decreto 1083 de 2015? Díganos si así lo hicieron y solicitamos a la Procuraduría que investigue esto”, explicó Denis Silva Sedano, vocero de la Asociación.