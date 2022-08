Primicia: la reveladora petición de la defensa de los familiares de los diputados del Valle tras choque entre Sigifredo López y la JEP

No para la polémica luego de que SEMANA revelara las audiencias reservadas de versiones libres de exguerrilleros de las Farc ante la JEP. En uno de los episodios más polémicos, se presentó una fuerte discusión entre Sigifredo López y la magistrada Julieta Lemaitre; todo esto porque el único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle hizo preguntas puntuales a los exguerrilleros sobre cómo secuestraron y asesinaron a sus compañeros, las cuales desencadenaron el conflicto.

La Procuraduría intervino y el argumento que se dio fue que, al también ser una víctima, López no podía interrogar. Luego de esto, la magistrada Lemaitre pidió un receso y, acto seguido, el abogado dijo: “Si no puedo ejercer mis derechos como víctima, les pido que me permitan retirarme”.

Ese episodio revelado por SEMANA generó tal revuelo que incluso ya fue radicada ante la JEP una petición específica por parte de la defensa de los familiares de los diputados del Valle y es el cambio de la procuradora que discutió con Sigifredo López.

“Dicha intervención y postura por parte de la abogada (...) atentan directamente al derecho fundamental y humano a la defensa consagrado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la Constitución Política, pues ni en el proceso penal u otro tipo de procesos se obliga (o se insinúa siquiera) que la defensa debe ser asumida por un abogado distinto al que le fue otorgado el poder, tal como fue la manifestación de la procuradora de que sean otros dos abogados que asuman la representación tanto de Sigifredo, como de las víctimas que representa”, se lee en el documento.

El abogado Juan Camilo Sanclemente, quien lleva la defensa en este caso, explica que las preguntas realizadas por Sigifredo López, en calidad de representante de las víctimas, “hacían parte de dicho principio dialógico, pues ni los comparecientes en primer lugar estaban indispuestos con las preguntas, ya que estaban respondiendo armónicamente a las preguntas formuladas y ni mucho menos estaba Sigifredo usando información de primera mano, como erróneamente indicó Ligia Maria Vargas, pues dicha funcionaria desconoció la información dada por Sigifredo en su calidad de víctima”.

Respecto al episodio, que quedó registrado en video y en donde le apagan el micrófono al abogado, Sigifredo López ha dicho que se debe garantizar la esencia del derecho.

“Acá la JEP adoptó el método dialógico para llegar a la verdad, pero se ha reducido a la tercerización, que consiste en que las víctimas solo pueden preguntar a través de sus abogados (...) contestan lo que les conviene contestar”, precisó Sigifredo López hace pocos días en entrevista con SEMANA.

En consecuencia, para el abogado esto hace que se pierda la posibilidad de que “la víctima pueda escuchar a su verdugo” y, de manera conjunta, saber si el arrepentimiento es real.

“Se está vulnerando el derecho fundamental de las víctimas a conocer la verdad, el único que les queda a las víctimas del conflicto en Colombia (...) creen que aceptan cargos, pero se reservan la verdad y eso no es lo establecido en el Acuerdo de Paz. Tienen que garantizar verdad plena”, mencionó.

Por ahora, ni la JEP ni la Procuraduría se han pronunciado sobre la solicitud.