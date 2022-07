Confidenciales Así calló la JEP a la víctima Sigifredo López

El viernes, durante las audiencias reservadas de versiones libres de exguerrilleros de las Farc ante la JEP, a las que tuvo acceso SEMANA, se presentó una fuerte discusión entre Sigifredo López y la magistrada Julieta Lemaitre. López, único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, estaba haciéndoles preguntas a los exguerrilleros sobre cómo secuestraron y asesinaron a sus compañeros. En ese momento, la Procuraduría intervino para señalar que su manera de preguntar no era adecuada porque López tiene la condición de víctima. La indignación fue tal que él le reclamó a la magistrada. La delegada del Ministerio Público le dijo: “Yo reconozco que la ley permite que usted hable, pero le pido que lo haga con las reglas del macrocaso 01. De lo contrario, prefiero que lo hagan los abogados”. López le dijo: “Prefiero hacerlo yo mismo”. Fue tal el tono de la pelea que la magistrada Lemaitre pidió un receso. López fue claro: “Si no puedo ejercer mis derechos como víctima, les pido que me permitan retirarme. Aquí importa más la sensibilidad de los comparecientes (victimarios), ¡por Dios!, la sensibilidad es la de las víctimas”. La magistrada ordenó apagar el micrófono y se retiró.