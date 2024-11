La escasa cobertura de alcantarillado y el pésimo servicio de recolección de basuras también le ha pasado la cuenta de cobro al río Manzanares. No hay que ser especialista para deducir a dónde van a parar las aguas negras y las basuras de la mayoría de los samarios. Estudios recientes de contaminación microbiológica muestran que las concentraciones de coliformes totales del río han superado los límites normales en un 93 por ciento.

El problema de contaminación del río se ha convertido en un debate. Muchas veces las autoridades competentes responsabilizan a las comunidades que viven en las cercanías de la ronda hídrica, que se estima son 4.500 familias solo en Santa Marta. Y la gente dice que entidades encargadas no asumen su trabajo como deberían. Un círculo pernicioso de culpas.

Debido a la urgencia ambiental que vive el país en estos momentos, se puede decir que los problemas están técnicamente diagnosticados, las soluciones propuestas y las líneas de trabajo ya están trazadas, pero no ha habido ejecución. “En un tramo del recorrido del río es competencia de Corpamag y en otro del distrito de Santa Marta. Pero, ninguna administración ha hecho un proyecto pensando integralmente y la credibilidad de Corpamag frente al problema siempre ha estado en entredicho”, afirma la investigadora.

La alcaldesa Virna Johnson, para solucionar el problema de agua potable de los samarios, deberá rehabilitar los ríos Manzanares y Gaira.

El tema de la poca cultura y conservación medioambiental es profundo en todo el país, no solo en Santa Marta. Pero, según Valdiry, algo muy preocupante en el Caribe es la disposición de basuras de las comunidades, debido a que las entidades encargadas de esta actividad y el manejo de alcantarillado no educan en temas ambientales. “Por ejemplo, en la zona turística de Minca las aguas servidas de los hoteles y las fincas van directamente al río. Y Corpamag no hace nada al respecto”, dice.

Tratando de unificar caminos, el 31 de octubre de 2018 firmaron el Gran Pacto por el Agua la Procuraduría General de la Nación, la alcaldía de Santa Marta, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), la fundación Tras la Perla de la América y la Universidad del Magdalena, entre otras entidades. Buscaban trabajar por la restauración de las fuentes de agua de la ciudad. Allí, también, se consolidó el nacimiento del Fondo de Agua de Santa Marta y Ciénaga.

Después de la foto y las firmas, el Gran Pacto nunca arrancó, al punto que en abril de 2019 la propia Procuraduría presentó un incidente de desacato contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y la gerente en ese entonces de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), Íngrid Aguirre, por no cumplir una acción popular que buscaba priorizar la inversión pública de saneamiento básico para tratar las aguas residuales y resolver la crisis de desabastecimiento de agua potable en la ciudad.