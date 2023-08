Procuraduría rechaza amenazas contra el Fiscal General y pide investigaciones urgentes

Fiscal Barbosa entregó pruebas al minDefensa

“Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo este hecho, yo no conozco la primera vez que el ELN o Lo cierto es que tenemos una investigación abierta”. De esta forma se refirió el fiscal General, Francisco Barbosa al comunicado emitido este miércoles por la guerrilla del ELN en el que aseguran no tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del jefe del ente investigador.