Protesta en la Procuraduría de Bogotá por decisión contra alcalde Daniel Quintero

Luego de la decisión de la Procuraduría de suspender del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuestamente participar en política en plena campaña electoral, varios ciudadanos a favor del mandatario se dieron cita este viernes 13 de mayo a las afueras de la sede en Bogotá.

La representante electa a la cámara de Representantes María Fernanda Carrascal publicó en su cuenta oficial de Twitter un video donde se ve claramente a los ciudadanos hacer manifestaciones para dar a conocer su descontento por la suspensión.

Hasta el momento la protesta ha sido pacífica, sin alteraciones del orden público y sin que se presenten cierres de calles aledañas al edificio de la Procuraduría, ubicado en el centro de Bogotá.

Aunque hay sectores partidarios a Quintero que se oponen a la suspensión, en Medellín los empresarios apoyaron la decisión de la Procuraduría. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Proantioquia se pronunciaron a favor de mantenerlo alejado del gobierno de la ciudad, mientras avanzan las investigaciones por presunta participación en política.

Contrario a lo que alegan el alcalde suspendido y sus simpatizantes, las organizaciones empresariales mostraron optimismo frente a la medida impuesta por Margarita Cabello porque “garantiza los principios del Estado” y protege los intereses de los ciudadanos “por encima de los individuales y electorales”.

La primera en comentar la decisión fue Lina Vélez de Nicholls, líder de la Cámara de Comercio, haciendo referencia a los cuatro funcionarios que fueron retirados de sus cargos provisionalmente en todo el país por cuenta de la supuesta intervención que habrían tenido en medio de la discusión electoral.

Así las cosas, a su juicio, “cualquier decisión que busque hacer respetar la Constitución y las leyes cuenta con nuestro respaldo. Las medidas adoptadas por la procuradora general de la Nación, quien obra dentro de la legalidad vigente, busca garantizar los principios de derecho y de la democracia”.

Por su parte, María Bibiana Botero, presidenta Ejecutiva de Proantioquia, comentó que “la agudeza de los problemas que tiene Medellín requiere de una institución sólida, respetuosa de la ley y la Constitución”.

En medio de esta polémica decisión política, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, asumió funciones en la Alcaldía de Medellín. De acuerdo con la orden del órgano de control disciplinario, Restrepo estaría tres meses en el cargo, pero este tiempo podría prolongarse a seis.

La posesión tuvo lugar en el despacho de la Notaría Once del Círculo de Medellín, ubicada en el barrio El Poblado. En compañía de sus allegados, llegó al sitio donde juró cumplir fielmente los deberes del cargo que le entregó el presidente Iván Duque. En conversación con SEMANA, el Alto Comisionado comentó que no le restará puntos a la ciudad, sino que trabajará para que siga su curso con normalidad.

“Yo quiero mandar un mensaje de unidad. Yo no voy a llegar a pelear. Simplemente, yo voy a solucionar los problemas de la gente. Yo nací, me crie y quiero mi ciudad. Voy a trabajar hasta que el señor presidente me deje en este encargo”, señaló el alcalde encargado.