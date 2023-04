Prueba a alcalde de Calima El Darién habría resultado positiva para escopolamina

Durante estos días, el nombre del alcalde de Calima El Darién (Valle del Cauca), Martín Alfonso Mejía Londoño, ha estado en el ojo del huracán, pues apareció en varios videos desde una discoteca y su comportamiento generó todo tipo de comentarios, principalmente en las redes sociales.

En los fragmentos, Mejía Londoño protagonizó bailes en los que se mostró semidesnudo. De acuerdo con la información preliminar del caso, el pasado 9 de abril el alcalde habría sido intoxicado con escopolamina y alcohol adulterado, de allí su polémico accionar.

El alcalde Martín Mejía Londoño, en el establecimiento nocturno, al parecer, bajo los efectos del alcohol y despojándose de sus prendas. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Sin embargo, a través de un clip, que se esparció rápidamente por las plataformas digitales, el dueño del establecimiento donde fue grabado el mandatario habló al respecto y dijo que los datos preliminares, al parecer, no son ciertos; de hecho, dio a conocer que tendría todos los documentos legales de las bebidas alcohólicas que comercializa.

#ReporteEntérateCali Propietario de la discoteca donde el alcalde de Calima, Darien protagonizó una bochornosa situación. Deja claro que tiene todas las facturas del licor donde demostraría la legalidad del mismo. Pregunta por que solo el tuvo efectos si toda la mesa estaba bebió pic.twitter.com/Kqmj4g2q8l — Entérate Cali (@EnterateCali) April 11, 2023

En resumen, es el momento en el que Martín Alfonso Mejía Londoño continúa siendo señalado en las plataformas de interacción social. No obstante, entre lo más reciente, el abogado Armando Escobar, quien está representando al alcalde, precisó que en las pruebas de toxicología de orina que se le practicaron al mandatario se detectó la presencia de un psicoactivo.

Teniendo en cuenta recopilaciones que compartió W Radio, “en el tamizaje de abuso de drogas en orina se infiere que dio positivo para la benzodiacepina metabólicos, que es una sustancia altamente peligrosa que generalmente es utilizada en la elaboración o en asocio con la escopolamina y esto con el objetivo de que la víctima no genere reacciones violentas y, por el contrario, fácilmente pueda ser sometida”.

El video del alcalde del municipio Calima El Darién sigue generando reacciones y muchos piden que se aparte del cargo. “Es patético”: la opinión de Juanita Gómez. https://t.co/eyEurjIuVv pic.twitter.com/LDyA028ChE — Revista Semana (@RevistaSemana) April 12, 2023

Su esposa lo defendió: “Todo el mundo lo está atacando porque él no se puede defender”

Érika Soto, esposa de Martín Mejía Londoño, alcalde de Calima El Darién, salió en defensa del mandatario tras los fuertes señalamientos que ha tenido el hombre después de que se viralizara los videos en los que se le ve haciendo una especie de baile sin camiseta y con el pantalón abajo.

El video ha suscitado cientos de críticas, no solo de la comunidad de Calima, sino de diferentes sectores, ya que no sería la primera vez que Mejía Londoño realiza actos de esta índole.

“Eso ya es un estilo de vida para él”; “si le hace mucho daño el trago, no tome”; “vergonzoso”; “es un viejo sinvergüenza, no tiene principios morales”; “degenerado”; “qué asco”; “el Lago Calima es un descontrol al igual que su alcalde”, han sido algunos de los comentarios.

Entre tanto, se conoció el martes 11 de abril que el alcalde fue trasladado hasta la Clínica Imbanaco, ubicada al sur de Cali, para ser atendido. Supuestamente, habría recibido escopolamina y licor adulterado, por ello le habrían practicado exámenes de toxicología, los cuales informó la esposa “salieron positivos”; sin embargo, Érika Soto no precisó más detalles sobre la supuesta intoxicación, pero sí salió a defenderlo a capa y espada.

Erika Soto y Martín Mejía, alcalde de Calima El Darién. - Foto: Facebook: Erika Soto

“La gente habla por hablar según lo que les convenga. El alcalde salió a un sitio nocturno, a una discoteca, fue con una persona que lo invitó, que lo llamó para que fuera un rato (el dueño de la discoteca). Martín se encuentra en la Clínica Imbanaco porque sufrió una intoxicación, le colocaron una sustancia en el licor que ingirió, lo que le ocasionó mucha cosa en cuanto a su personalidad”, dijo a Caracol Radio.

La mujer, quien sostiene una relación sentimental con Mejía desde hace cinco años, también contó que el mandatario está aún “somnoliento” y que no le han dado salida. “Él va a hablar de lo sucedido porque se deben escuchar las dos versiones; en este momento todo el mundo lo está atacando, porque él no se puede defender, porque no puede ni siquiera hablar”, agregó al medio.