No es la primera vez: alcalde de Calima El Darién ya tenía otros escándalos borracho, “yo soy un ladrón”, dijo en una ocasión

Ese alcalde de El Darien, Valle, Martín Alonso Mejía, es una vergüenza desde hace rato.

Aquí no es que estuviera borracho por tequila, si no que le pusieron el suerito de la verdad.

“Yo soy un ladrón. La música es gratis. 450 millones me gasté en ustedes,”patinchados.

Será de… pic.twitter.com/trLFAMo3r7