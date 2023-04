Polémico alcalde de Calima El Darién que bailó desnudo en discoteca será investigado por Procuraduría: “Es una conducta inapropiada”

El alcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca, Martín Mejía Londoño, quien se ha vuelto viral en redes sociales gracias a un video en el que sale bailando, aparentemente en estado de embriaguez, sin camiseta y con el pantalón abajo, en una discoteca de dicho municipio, será investigado por la Procuraduría General de la Nación.

El ente confirmó este martes 11 de abril la apertura de una investigación disciplinaria contra Mejía por haber cometido, presuntamente, una “conducta inapropiada” dentro del establecimiento nocturno “donde fue grabado mientras bailaba desnudo y exhibiendo sus genitales a quienes allí se encontraban”.

La Procuraduría investigará, en concreto, “el material en video, que fue publicado en varios medios de comunicación locales y difundido a través de redes sociales, por posibles hechos de exhibicionismo que habrían ocurrido en un local nocturno durante los días de la Semana Santa”.

El alcalde Martín Mejía Londoño, en el establecimiento nocturno, al parecer, bajo los efectos del alcohol y despojándose de sus prendas. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Dijo, además, que llevará a cabo la práctica de varias pruebas para establecer si el comportamiento del alcalde es un hecho aislado o si este ya había incurrido en este tipo de actos bochornosos.

Al final de la investigación, la Procuraduría tendrá que determinar si considera una falta disciplinaria el comportamiento de Mejía y establecer la sanción correspondiente si así lo determina.

Esta no la primera vez que el alcalde es objeto de críticas por su comportamiento bajo los efectos del alcohol.

Así quedó en evidencia en las pasadas Fiestas del Verano, evento que se hace cada año en Cali El Darién, cuando Mejía se pasó de tragos y protagonizó un bochornoso momento cuando estaba presentando en tarima al cantante de música popular Juan Carlos Hurtado ‘El Andariego’.

En el video se le escucha decir al mandatario: “Usted es artista, yo soy político, no tengo nada que ver acá. Yo soy un ladrón”, una fuerte declaración que aún lo tiene en el escarnio. Luego de esta exposición, el cantante le expresó, muy incómodo: “Eso no lo sé”.

El alcalde Cali El Darién, afirmó en las pasadas Fiestas del Verano que era ladrón. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después, el alcalde de Calima El Darién empezó a sacar pecho por las Fiestas del Verano, asegurando que las presentaciones de los artistas en este certamen eran gratuitas. “No son para los ricos, son para el pueblo, me gasté 450 millones de pesos en ustedes, en traerles artistas. Un tequila para mí, para el alcalde”, señaló.

Dicha proclamación causó indignación entre algunos asistentes, quienes manifestaron que la gran suma de dinero se hubiera invertido en otras necesidades que tiene la comunidad del municipio de Calima El Darién.

Lo hospitalizaron

El alcalde de Calima El Darién fue trasladado hasta la Clínica Imbanaco de Cali para ser atendido, pues supuestamente recibió escopolamina y licor adulterado en la discoteca donde bailó desnudo.

No obstante, esta información quedaría clara en las próximas horas, cuando salgan los resultados de exámenes de toxicología que al parecer le practicaron al ingresar al centro asistencial.

El alcalde Martín Mejía Londoño está siendo atendido en la Clínica Imbanaco de Cali. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Por estas afirmaciones se pronunció Juan Benítez, propietario de la Discoteca el Bohío, ubicada en inmediaciones al Lago Calima, donde se presentó el acto bochornoso de Mejía.

“Para nadie es un secreto que he sido amigo de Martín, lo acompañé políticamente en su campaña. Pero vemos que este tema se ha convertido en algo grave para nosotros, han salido a decir que fue un tema de burundanga y licor adulterado, pero gracias a Dios cuento con todas las facturas de los licores que distribuimos en el local, le compramos a una empresa de Buga, donde casi todos los comerciantes de Calima El Darién compran”, dijo inicialmente.

El empresario continuó: “Gracias a Dios mi negocio tiene cámaras de seguridad y ahí quedó registrado todo el tiempo que Martín estuvo en la discoteca, desde que llamé que vi el acto bochornoso llamé a la Policía, pero él no se quiso ir con los uniformados, hasta que fue otra persona allegada a Martín y lo recogió”.

Benítez manifestó que le da tristeza salir a dar este tipo de declaraciones, pero dijo contundentemente que no puede permitir que dañen la imagen de su patrimonio.

“Por salvarse ellos, por salvar lo que les queda de Alcaldía, vienen a destruir mi capital, mi empresa, el capital de mi esposa y mis hijas. No es justo que vengan a acabar con un proceso de dos años y medio; muchos de los que van a la discoteca saben que arrancamos con las uñas nuevamente, que El Bohío ya no existía, nosotros lo volvimos a organizar, con el esfuerzo de muchas personas logramos volver a posicionarlo”, dijo.

El propietario del establecimiento, en su pronunciamiento, también cuestionó que si el licor hubiera estado adulterado otras personas se hubieran visto afectadas, pero asegura que no fue así.

“Porque [a todos los de] la mesa que estaba con él no les pasó nada, solo a él. Es triste cómo a pesar de la amistad que tenía conmigo, Martín, no te importa llevarte al que sea con tal de solucionar tu problema, o no sé de quién haya sido la idea, pero yo tengo mi conciencia tranquila de que tengo las facturas de todos los licores, cualquier entidad puede venir a verificar”, reiteró.

Juan Benítez asegura que tiene todas las facturas en orden del licor que compra para la discoteca. - Foto: Pantallazo video Discoteca El Bohio

Igualmente, sostuvo que hizo todo lo posible para cuidar del mandatario, “pero no tengo la culpa de que no seas capaz de comportarte. Le pido a la comunidad de Calima El Darién que me acompañe en esta situación, esto es algo que a mí se me sale de las manos, que es luchar contra algo gigantesco que es la maquinaria política. Si no salgo a pronunciarme, van a acabar con mi empresa”, señaló.

Finalmente, hizo una fuerte declaración. “Ahí están todos los videos de las cámaras para que vengan los entes de control, a ellos se los entrego, porque me llamó un amigo cercano de Martín a decirme que si le podía pasar los videos que porque al alcalde como que le habían dado burundanga, ahí tengo los pantallazos de las llamadas, tengo audios con personas que ya estaban planeando la estrategia, sin importar que iban a pasar por encima de mí, de mi familia y mi empresa. Martín, no podés pasar por encima de todo el mundo así, no podés acabar con la vida de los demás porque vos no sos capaz de comportarte”, concluyó.