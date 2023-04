Congresista Christian Garcés radicó queja disciplinaria contra el alcalde de Calima El Darién por desnudarse en discoteca

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció que radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Martín Alfonso Mejía Londoño, alcalde de Calima El Darién, municipio de Valle del Cauca, por desnudarse en una discoteca.

De acuerdo con el congresista, el mandatario incurrió en una “falta disciplinaria que podría configurar también en un delito penal”.

De acuerdo con Garcés, el alcalde debe ser sancionado y destituido de su cargo. Además, el representante pidió que la Alianza Verde tome medidas frente a su comportamiento, solicitando su expulsión del partido.

“No es la primera vez que tiene estos comportamientos. Ya había sucedido en una tarima, en plenas ferias del municipio, en un evento financiado con recursos públicos, donde salió dando un discurso borracho. Tenemos que preservar las buenas costumbres. La actuación del alcalde es una falta disciplinaria con posibles implicaciones penales que debe ser sancionada por los organismos de control. Espero que el Partido Verde tome medidas inmediatas sobre el comportamiento de su alcalde”, manifestó el representante de la oposición.

Por otro lado, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara de la Alianza Verde, le pide al comité de ética del partido investigar al mandatario y sancionarlo por sus actos.

“Es realmente bochornoso, es vulgar el acto que allí se ve. Estoy redactando desde mi oficina una solicitud al comité de ética del partido”, dijo el representante.

En la solicitud se pide investigar los actos e interponer las sanciones pertinentes. Al tiempo, el congresista prepara una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación.

Christian Garcés y Duvalier Sánchez denunciaron al alcalde de Calima El Darién ante la Procuraduría. - Foto: SEMANA, Captura

“También estoy radicando ante la Procuraduría que se abra una investigación porque estos actos tienen que tener consecuencias disciplinarias. Creo que una persona electa popularmente, sea alcalde, sea congresista o concejal, tiene que ser ejemplo para su municipio, para los jóvenes y para la sociedad en general. Lo que se ve en el video por parte del alcalde de Calima El Darién es una vergüenza para todos quienes creemos que la política puede ser distinta, decente y con principios”, manifestó el congresista.

Lo que ocurrió según el video

El alcalde de Calima-Darién, Martín Mejía Londoño, protagonizó un bochornoso momento en una discoteca del municipio. - Foto: Tomado de redes sociales

El alcalde de Calima El Darién (Valle del Cauca), Martín Mejía Londoño, protagonizó una bochornosa escena en una discoteca de esa localidad, al parecer, en plena Semana Santa.

Un video que se hizo viral rápidamente en redes sociales da cuenta de lo sucedido. Se ve al mandatario en el establecimiento nocturno haciendo una especie de baile sin camiseta y con el pantalón abajo, mientras personas a su alrededor le celebran.

Posteriormente, se le acercan tres hombres, supuestamente, para hacerle caer en cuenta de lo que estaba haciendo, sin embargo, el hombre parecía estar en estado de embriaguez, por lo que los ignora.

“Alcalde cochino”, le gritaban.

Finalmente, en la grabación se ve que se ajusta el pantalón, mientras otro sujeto lo abraza.

Por ahora, el alcalde Mejía no se ha pronunciado sobre este acto. Sin embargo, los ciudadanos han rechazado tajantemente esta escena. “Eso ya es un estilo de vida para él”; “si le hace mucho daño el trago, no tome”; “vergonzoso”; “es un viejo sin vergüenza, no tiene principios morales”; “degenerado”; “qué asco”; “el lago Calima es un descontrol al igual que su alcalde”, han sido algunos de los comentarios.

Cabe recordar que no es la primera vez que el alcalde es objeto de críticas por su comportamiento, casi siempre, bajo los efectos del alcohol.

El alcalde Cali El Darién, afirmó en las pasadas Fiestas del Verano que era ladrón. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

En las pasadas Fiestas del Verano, evento que se hace cada año en este turístico sector del suroccidente colombiano, Mejía Londoño supuestamente se pasó de tragos y habría protagonizado un bochornoso momento.

Estaba presentando en tarima al cantante de música popular Juan Carlos Hurtado ‘El Andariego’, quien le agradeció a Londoño y a la primera dama “la invitación a compartir con el pueblo”.

En el video se le escucha decir al mandatario: “Usted es artista, yo soy político, no tengo nada que ver acá. Yo soy un ladrón”, una fuerte declaración que aún lo tiene en el escarnio. Luego de esta exposición, el cantante le expresó muy incómodo: “Eso no lo sé”.

Después, el alcalde de Calima El Darién empezó a sacar pecho por las Fiestas del Verano, asegurando que las presentaciones de los artistas en este certamen eran gratuitas. “No son para los ricos, son para el pueblo, me gasté 450 millones de pesos en ustedes, en traerles artistas. Un tequila para mí, para el alcalde”, señaló.