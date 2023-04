Alcalde de Calima El Darién, Valle, protagonizó bochornosa escena en una discoteca; se quitó hasta la ropa.

Los ciudadanos aseguran que no es la primera vez que el mandatario realiza este tipo de actos.

El alcalde de Calima El Darién (Valle del Cauca), Martín Mejía Londoño, habría protagonizado una bochornosa escena en una discoteca de esa localidad, al parecer, en plena Semana Santa.

Un video que se hizo viral rápidamente en redes sociales, da cuenta de lo sucedido. Se ve al mandatario en el establecimiento nocturno haciendo una especie de baile sin camiseta y con el pantalón abajo, mientras personas a su alrededor le celebran.

Alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño. - Foto: Instagram: @martin_mejia2020

Posteriormente, se le acercan tres hombres, supuestamente, para hacerle caer en cuenta de lo que estaba haciendo, sin embargo, el hombre parecía estar en estado de embriaguez, por lo que los ignora. “Alcalde cochino”, le gritaban.

Finalmente, en la grabación se ve que se ajusta el pantalón, mientras otro sujeto lo abraza.

Por ahora, el alcalde Mejía no se ha pronunciado sobre este acto. Sin embargo, los ciudadanos han rechazado tajantemente esta escena. “Eso ya es un estilo de vida para él”; “si le hace mucho daño el trago, no tome”; “vergonzoso”; “es un viejo sin vergüenza, no tiene principios morales”; “degenerado”; “qué asco”; “el lago Calima es un descontrol al igual que su alcalde”. Han sido algunos de los comentarios.

Cabe recordar que no es la primera vez que el alcalde es objeto de críticas por su comportamiento, casi siempre, bajo los efectos del alcohol.

En las pasadas Fiestas del Verano, evento que se hace cada año en este turístico sector del suroccidente colombiano, Mejía Londoño supuestamente se pasó de tragos y habría protagonizado un bochornoso momento cuando estaba presentando en tarima al cantante de música popular Juan Carlos Hurtado ‘El Andariego’, quien le agradeció a Londoño y a la primera dama “la invitación a compartir con el pueblo”.

En el video se le escucha decir al mandatario: “Usted es artista, yo soy político, no tengo nada que ver acá. Yo soy un ladrón”, una fuerte declaración que aún lo tiene en el escarnio. Luego de esta exposición, el cantante le expresó muy incómodo: “Eso no lo sé”.

El alcalde Cali El Darién, afirmó en las pasadas Fiestas del Verano que era ladrón. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después, el alcalde de Calima El Darién empezó a sacar pecho por las Fiestas del Verano, asegurando que las presentaciones de los artistas en este certamen eran gratis. “No son para los ricos, son para el pueblo, me gasté 450 millones de pesos en ustedes, en traerles artistas. Un tequila para mí, para el alcalde”, señaló.

Dicha proclamación causó indignación entre algunos asistentes, quienes manifestaron que la gran suma de dinero se hubiera invertido en otras necesidades que tiene la comunidad del municipio de Calima El Darién.

Piden la salida de Ospina

En otros hechos, Jorge Iván Ospina vive de nuevo días turbulentos en su paso por la Alcaldía de Cali por cuenta de un nuevo escándalo de contratación. Y es que la Contraloría General de la República ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y varios inmuebles por las posibles irregularidades, y la Procuraduría le abrió una indagación por presuntamente haber celebrado contratos con un pariente lejano suyo.

SEMANA y El País de Cali revelaron los expedientes de la Contraloría que dan cuenta de las posibles irregularidades en contratos que rodean los 700.000 millones de pesos, pero que podrían llegar a un billón. Las autoridades investigan un contrato para cámaras de seguridad y un saqueo a Empresas Municipales de Cali (Emcali).

El alcalde Jorge Iván Ospina delegó, vía decreto, su responsabilidad sobre el millonario contrato para las cámaras de seguridad. - Foto: Juan Carlos Sierra

Este nuevo escándalo de contratación ha suscitado una avalancha de comentarios desde diferentes sectores políticos. Entre las opiniones resalta una petición: Ospina debería dejar de ser el alcalde de Cali.

Desde el Concejo de esta ciudad, Roberto Ortiz, quien ha sido un fuerte crítico del mandatario, pidió su salida. “Ospina debe dar un paso al costado o ser suspendido de inmediato”, señaló el concejal en sus redes sociales.

La excongresista Catalina Ortiz se pronunció en esa misma línea y apuntó que su salida debe ser, por lo menos, transitoria, mientras los entes de control surten las investigaciones pertinentes.

Catalina Ortiz. - Foto: Valentina Perez

“Para proteger las finanzas de Cali y la democracia, hay que remover a Jorge Iván Ospina de su cargo, así sea de manera temporal (...) hay suficientes méritos para proteger el agua, la seguridad y todos los temas que están metidos dentro de esa contratación amañada”, indicó.

Desde la Asamblea del Valle del Cauca también pidieron la salida de Ospina. “Por el bien de la ciudad, el alcalde debe apartarse de su cargo para responder ante las autoridades. Repudiamos que en esta administración se juegue con el dinero público de los caleños”, apuntó el diputado Rafael Rodríguez.

Por su parte, la exconcejal Diana Rojas, quien viene denunciando las supuestas irregularidades en la Alcaldía de Ospina, señaló que espera medidas fuertes contra el mandatario y no descarta su salida. “Vamos a ver si a los organismos de control Ospina también les dice mentirosos. Confío en que pronto habrá decisiones contundentes en favor de Cali. Esta ciudad sólo la sacamos adelante, ¡juntos!, denunciando con valentía a los corruptos”, aseveró.

Diana Rojas, exconcejal de Cali. - Foto: Suministrada a Semana

“Ospina representa todo lo que está mal en la ciudad: anarquía, clientelismo, corrupción, inseguridad e indolencia”, dijo a su vez el senador Carlos Motoa.