Esposa del alcalde que salió en video bailando, borracho y desnudo, lo defendió: “todo el mundo lo está atacando porque él no se puede defender”

Erika Soto, esposa de Martín Mejía Londoño, alcalde de Calima El Darién, salió en defensa del mandatario tras los fuertes señalamientos que ha tenido el hombre después que se viralizara un video en el que se le ve haciendo una especie de baile sin camiseta y con el pantalón abajo.

El video ha suscitado cientos de críticas, no solo de la comunidad de Calima, sino de diferentes sectores, ya que no sería la primera vez que Mejía Londoño realiza actos de esta índole.

El alcalde de Calima-Darién, Martín Mejía Londoño, protagonizó un bochornoso momento en una discoteca del municipio. - Foto: Tomado de redes sociales

“Eso ya es un estilo de vida para él”; “si le hace mucho daño el trago, no tome”; “vergonzoso”; “es un viejo sinvergüenza, no tiene principios morales”; “degenerado”; “qué asco”; “el Lago Calima es un descontrol al igual que su alcalde”. Han sido algunos de los comentarios.

Entretanto, se conoció este martes 11 de abril que el alcalde fue trasladado hasta la Clínica Imbanaco, ubicada al sur de Cali para ser atendido. Supuestamente, habría recibido escopolamina y licor adulterado, por ello le habrían practicado exámenes de toxicología, los cuales informó la esposa “salieron positivos”, sin embargo, Erika Soto no precisó más detalles sobre la supuesta intoxicación, pero sí salió a defenderlo a capa y espada.

“La gente habla por hablar según lo que les convenga. El alcalde salió a un sitio nocturno, a una discoteca, fue con una persona que lo invitó, que lo llamó para que fuera un rato (el dueño de la discoteca). Martín se encuentra en la Clínica Imbanaco porque sufrió una intoxicación, le colocaron una sustancia en el licor que ingirió, lo que le ocasionó mucha cosa en cuanto a su personalidad”, dijo a Caracol Radio.

La mujer, quien sostiene una relación sentimental con Mejía desde hace cinco años, también contó que el mandatario está aún “somnoliento” y que no le han dado salida. “Él va a hablar de lo sucedido porque se deben escuchar las dos versiones; en este momento todo el mundo lo está atacando porque él no se puede defender porque no puede ni siquiera hablar”, agregó al medio.

Erika Soto, esposa del alcalde de Calima El Darién. - Foto: Facebook: Erika Soto

Soto aseguró que llegaron al centro asistencial en Cali el día lunes, 10 de abril, en horas de la noche. “Los resultados salieron positivos a la droga. Exactamente no sé cual es, pero cuando él salga mostrará el resultado”, afirmó.

Sobre el día en el que ocurrieron los hechos, la mujer detalló que el alcalde primero fue a visitar a la mamá, después regresó al apartamento donde vive y de ahí fue a la discoteca. “En lo poco que él puede hablar me dijo que recuerda cuando llegó al sitio, se sentó en la barra con el dueño de la discoteca, se tomó una cerveza y de ahí dice que no recuerda nada más”, relató.

Cabe recordar que no es la primera vez que el alcalde es objeto de críticas por su comportamiento, casi siempre, bajo los efectos del alcohol.

Así quedó en evidencia en las pasadas Fiestas del Verano, evento que se hace cada año en este turístico sector del suroccidente colombiano, Mejía Londoño supuestamente se pasó de tragos y habría protagonizado un bochornoso momento cuando estaba presentando en tarima al cantante de música popular Juan Carlos Hurtado ‘El Andariego’, quien le agradeció a Londoño y a la primera dama “la invitación a compartir con el pueblo”.

En el video se le escucha decir al mandatario: “Usted es artista, yo soy político, no tengo nada que ver acá. Yo soy un ladrón”, una fuerte declaración que aún lo tiene en el escarnio. Luego de esta exposición, el cantante le expresó muy incómodo: “Eso no lo sé”.

El alcalde Cali El Darién, afirmó en las pasadas Fiestas del Verano que era ladrón. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después, el alcalde de Calima El Darién empezó a sacar pecho por las Fiestas del Verano, asegurando que las presentaciones de los artistas en este certamen eran gratis. “No son para los ricos, son para el pueblo, me gasté 450 millones de pesos en ustedes, en traerles artistas. Un tequila para mí, para el alcalde”, señaló.

Dicha proclamación causó indignación entre algunos asistentes, quienes manifestaron que la gran suma de dinero se hubiera invertido en otras necesidades que tiene la comunidad del municipio de Calima El Darién.

Aunque este episodio lo dejó muy mal entre la comunidad, estando al parecer en estado de embriaguez, Erika Soto asegura que Mejía no toma con frecuencia.

“Lo hace una vez al mes o cada dos meses, es algo normal”, aseveró y recordó el episodio en las Fiestas del Verano, “estábamos festejando en el pueblo, es súper chistoso porque el día anterior si había tomado, pero el día como tal no estaba tomado. Lo que pasa es que el alcalde tiene una oposición muy fuerte, tanto en el municipio de Calima El Darién, como en el Valle del Cauca; el árbol que más tiene frutos es el que más le tiran piedras”, manifestó.

El alcalde Martín Mejía Londoño está siendo atendido en la Clínica Imbanaco de Cali. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Finalmente, respondió a las recientes declaraciones de Juan Benítez, el dueño del establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos, quien aseguró que consideraba a Mejía su amigo y lo señaló de calumniar su negocio.

“En primer lugar, se suponía que él era una persona que trabajaba con nosotros. Si él está tan seguro que no le dieron nada en la discoteca, entonces él porque no nos llamó para que fuéramos a recogerlo cuando Martín estaba mal, él duró siempre tres a cuatro horas en esa discoteca”, dijo.