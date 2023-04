Habla propietario de discoteca donde alcalde de Calima El Darién se desnudó en plena pista: cuenta detalles de lo ocurrido

Aunque Juan Benítez, propietario de la Discoteca el Bohio, ubicada en Calima El Darién, dijo que consideraba al alcalde de esa municipalidad, Martín Mejía Londoño, su amigo, con las recientes declaraciones de este último su lazo se habría roto.

Como se conoció en un video, el alcalde fue captado haciendo una especie de baile, sin camiseta y con el pantalón abajo, mientras personas a su alrededor le celebraban el espectáculo. Después, se le acercaron tres hombres, supuestamente para hacerle caer en cuenta de lo que estaba haciendo, pero Mejía parecía estar en estado de embriaguez, por lo que los ignoró.

“Alcalde cochino”, le gritaron entonces algunos.

El alcalde de Calima el Darién, Martín Mejía Londoño, protagonizó un bochornoso momento en una discoteca del municipio. - Foto: Tomado de redes sociales

“Para nadie es un secreto que he sido amigo de Martín, lo acompañé políticamente en su campaña. Pero vemos que este tema se ha convertido en algo grave para nosotros, han salido a decir que fue un tema de burundanga y licor adulterado. Gracias a Dios cuento con todas las facturas de los licores que distribuimos en el local, le compramos a una empresa de Buga, donde casi todos los comerciantes de Calima El Darién compran”, dijo.

El empresario continuó: “Gracias a Dios mi negocio tiene cámaras de seguridad y ahí quedó registrado todo el tiempo que Martín estuvo en la discoteca, desde que llamé que vi el acto bochornoso llamé a la Policía, pero él no se quiso ir con los uniformados, hasta que fue otra persona allegada a Martín y lo recogió”.

Benítez manifestó que le da tristeza salir a dar este tipo de declaraciones, pero dijo contundentemente que no puede permitir que dañen la imagen de su patrimonio.

“Por salvarse ellos, por salvar lo que les queda de alcaldía, vienen a destruir mi capital, mi empresa, el capital de mi esposa y mis hijas. No es justo que vengan a acabar con un proceso de dos años y medio; muchos de los que van a la discoteca saben que arrancamos con las uñas nuevamente, que El Bohio ya no existía, nosotros lo volvimos a organizar, con el esfuerzo de muchas personas logramos volver a posicionarlo”, dijo.

Juan Benítez, propietario de la Discoteca El Bohio. - Foto: Pantallazo video Discoteca El Bohio

El propietario del establecimiento, en su pronunciamiento, también cuestionó que si el licor hubiera estado adulterado, otras personas se hubieran visto afectadas, pero asegura que no fue así.

“Porque a toda la mesa que estaba con él no le pasó nada, solo a él. Es triste cómo, a pesar de la amistad que tenía conmigo, Martín, no te importa llevarte al que sea con tal de solucionar tu problema, o no sé de quién haya sido la idea, pero yo tengo mi conciencia tranquila de que tengo las facturas de todos los licores, cualquier entidad puede venir a verificar”, reiteró.

Igualmente, sostuvo que hizo todo lo posible para cuidar del mandatario. “Pero no tengo la culpa de que no seas capaz de comportarte. Le pido a la comunidad de Calima El Darién que me acompañe en esta situación, esto es algo que a mí se me sale de las manos, que es luchar contra algo gigantesco, que es la maquinaria política. Si no salgo a pronunciarme, van a acabar con mi empresa”, señaló.

Aseguró que es la primera vez que se presenta en el establecimiento un acto de ese calibre. “Muchas personas han rumbeado en la discoteca y nunca ha pasado absolutamente nada”, aseveró.

Finalmente, hizo una fuerte declaración:

“Ahí están todos los videos de las cámaras para que vengan los entes de control, a ellos se los entrego, porque me llamó un amigo cercano de Martín a decirme que si le podía pasar los videos que porque al alcalde como que le habían dado burundanga. Ahí tengo los pantallazos de las llamadas, tengo audios con personas que ya estaban planeando la estrategia, sin importar que iban a pasar por encima de mí, de mi familia y mi empresa. Martín, no podés pasar por encima de todo el mundo así, no podés acabar con la vida de los demás porque vos no sos capaz de comportarte”, finalizó.

Por ahora, se conoce que el alcalde está siendo atendido en la Clínica Imbanaco de Cali, donde al parecer le habrían practicado un examen de toxicología para determinar si habría recibido escopolamina.

El alcalde está siendo atendido en una clínica al sur de Cali. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

De otro lado, Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) en el Valle del Cauca, les pidió a las autoridades investigar este hecho y no afectar al comerciante.

“Queremos enviar un mensaje de respaldo al señor Juan Benítez de la Discoteca El Bohio y a todos los establecimientos nocturnos que pertenecen al gremio de Asobares en Calima El Darién. Le hacemos un llamado a todas las autoridades para que abran una investigación y se pueda hacer toda la trazabilidad; este establecimiento tiene todas las facturas y todos los comprobantes para poder mostrar y demostrar que se compró el licor de manera legal a un distribuidor autorizado”, precisó Pineda.

Desde @AsobaresValle apoyamos al señor Juan Bonites del establecimiento el Bohio del municipio de Calima Darien, donde pedimos a las autoridades investigar el hecho y no afectar al pequeño empresario por comportamientos de funcionarios públicos. pic.twitter.com/GoenYlT1wC — Manuel Pineda Villarreal (@manuelpineda999) April 11, 2023

“Desde Asobares hemos luchado contra el licor adulterado, tenemos unas campañas a nivel nacional invitando a todas las personas para que vayan a los lugares formales y sepan que está garantizada su seguridad en todos los establecimientos del Valle del Cauca y de Colombia, que pueden tener un buen rato de esparcimiento con sus amigos”, concluyó.