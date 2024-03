¿Qué buscan las marchas de la oposición con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia?

¿Qué plantean las reformas por las que la oposición está inconforme?

¿Qué implica la movilización social contra el Gobierno?

Al tiempo que se desarrollaron las protestas del miércoles, en el Congreso no se pudo adelantar el debate de la reforma a las pensiones por falta de quórum. Petro reclamó a los legisladores desde su cuenta de X, antes Twitter, que si no se debate la reforma “millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra”.

Reclamos en defensa a la democracia

“Y no, y no, y no me da la gana, una dictadura como la cubana”, coreaban en la última convocatoria del miércoles en Bogotá algunos manifestantes. Hacían referencia a ese temor al que aluden algunos sectores desde la campaña presidencial de que Petro busque quedarse en el poder, pese a que en el país no está permitida la reelección.