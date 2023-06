¿Qué opina María Isabel? Comisionado Rueda: ¿del ELN?

¿Qué estará opinando María Isabel hoy lunes 5 de junio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la columna que publica en el diario El Tiempo este domingo el exfiscal Humberto Martínez, que dice cosas gravísimas, para aumentarle gravedad ―si se puede― a la situación después de la tremenda publicación de SEMANA sobre lo que podría ser el 8.000 de este gobierno y de Gustavo Petro Urrego.

El exfiscal Martínez se atreve a metérsele de frente a una pregunta que venía rondando, rondando, por ahí hace rato. Una pregunta que venían haciéndose desde algunos sectores sobre las verdaderas relaciones con el ELN del comisionado de Paz, Danilo Rueda, ya que muchos piensan que son más cercanas de lo que suponemos.

Dice Néstor Humberto Martínez que, por un lado, Danilo Rueda ha manejado ese proceso sin estrategia, con debilidad y hasta sumisamente. Con concesiones gratuitas a la contraparte, como el cese al fuego. Con el resultado de que el Ejército fue el que se desmovilizó realmente, y dejó a sus anchas a la guerrilla en el territorio.

Dice Néstor Humberto Martínez que hábilmente en la mesa de negociaciones en México, el ELN sin comprometerse absolutamente a nada logró una agenda para refundar el Estado y revisar su sistema político y hasta económico. Luego pregunta a Martínez de qué lado juega el comisionado Danilo Rueda, porque según correspondencia interna del Clan del Golfo, en ella se refieren al comisionado como un activista del ELN que organiza reuniones de esa guerrilla con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Esperamos entonces explicaciones del comisionado Danilo Rueda al respecto, porque su supuesta cercanía con el ELN deja muchos interrogantes abiertos.

¿Qué estará opinando María Isabel hoy lunes 5 de junio en SEMANA? Pues la opinión, claro está, cómo no, gira en torno a los audios que SEMANA publica del exembajador en Caracas Armando Benedetti y la exjefe de Gabinete Laura Sarabia. Ex y ex, porque tienen paralizado al país.

Pues a los 11 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, en los audios se le advierte al mandatario que probablemente empieza su 8.000, a través de lo que Benedetti sabe sobre la manera en que fue financiada la campaña de Petro, que nosotros no conocemos.

Dice haber conseguido 15.000 millones para esa campaña y advierte, con impresentables palabras, en más de 25 minutos que duran los audios: “Si no es por mí, no ganan”, “quieren que diga quién puso la plata, hp”. El exfuncionario estaría furioso porque previamente a la reunión con el presidente en Palacio, cuando se hizo ya insostenible la permanencia de los dos funcionarios en el Gobierno, lo hicieron esperar cuatro horas, cuando él esperaba que lo nombraran en un alto cargo, “el segundo más alto”, dice por ahí, en algún momento la grabación.

Y Benedetti describe así esa espera. “El tratamiento que tú (refiriéndose a Laura Sarabia) y el presidente me dieron ayer, marica, y no es una amenaza, me puede emputar, pateo hijueputa, ahí nos caemos todos, hijueputa. Es que quieren que diga hijueputa quién fue el que puso la plata que se fue para el Pacífico. Ustedes ayer me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

A continuación dice: “Con tanta mierda que yo sé, mierda, pues nos jodemos todos, pero se caen las Torres Gemelas, como cuando las tumbó Osama Bin Laden, a quien le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no, pero las tumbó”. La grabación es de muy fuerte calibre, casi irrepetible, que viene como el segundo gran capítulo de la entrevista que el fin de semana le dio Benedetti a la revista Cambio, que titula con un abrebocas, porque ese titular es supremamente confuso. En palabras de Benedetti: “Para mí era más fácil amenazar al presidente que a Laura”.

Al parecer, la temperatura la sube que estaba cansado en Venezuela y no lo nombraron ni ministro, ni ministro de ministros, que era su aspiración, por eso dice: “Al tigre hay que darle una salida. Yo soy tigre, que sin salida, de pronto me tiro encima de las personas. Petro puede ser un hijueputa y es hijueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas, tú no querías que apoyáramos”.

Y viene la advertencia: “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000, y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, a una forma hijueputa de ustedes, no es un chantaje todavía, vamos a ver qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa”.

El problemita es que el gerente de la campaña de Petro fue Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol. Si se volaron los topes, como todo parece indicar, porque la plata de Benedetti puede no estar declarada por sus orígenes, Roa se va para la cárcel.

Y según la explicación oficial de la financiación de la campaña, toda, o sea más o menos 30.000 millones, vino, según ellos, de préstamos a dos bancos apalancados en la reposición de votos que paga el Estado y, supuestamente, no recibieron aportes de ningún particular para no quedar debiendo favores a terceros. ¿Entonces quién aportó los dineros a los que se refiere Benedetti? Y pensar que todo comenzó por el robo doméstico de una maleta, de lo cual, culparon a una niñera.