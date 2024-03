Video

¿Qué opina María Isabel? ¡Corra por su pasaporte!

Si se vence en los alrededores de un año, corra a renovarlo. Porque no hay pistas acerca de cómo se resolverá la bronca de Petro con la compañía que los elabora, que se ganó nuevamente la licitación para continuar produciéndolos. El Gobierno anda empeñado en no firmar el contrato. Una nueva licitación, además de sus problemas legales, deja al país en un costoso limbo, no solamente económico.