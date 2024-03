SEMANA revela detalles desconocidos de cómo se cocinó la adjudicación del millonario contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons

“A mí me quitaron las funciones para contratar porque le informé al canciller Leyva que no tenía una alternativa distinta que adjudicar el contrato (a Thomas Greg & Sons) porque era la recomendación del comité de evaluación de la licitación. Cuando se lo dije, él, preocupado, me preguntó por la alternativa y yo le respondí que él asumiera las funciones de contratar”, le contó Salazar a SEMANA.