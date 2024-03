Petro no guardó silencio y respondió pulla que lanzó su exministra Cecilia López: “Gobierno vapuleó la tecnocracia, es una vergüenza”

No cayó nada bien para el presidente de la República Gustavo las recientes declaraciones que dio su exministra de Agricultura Cecilia López, en las cuales lanzó un agudo dardo a su Gobierno del llamado cambio.

“¿Cuál es mi preocupación? Es que el cambio, que debe seguir siendo una prioridad, muera, porque se va a asociar a lo que está pasando en este gobierno. ¿Cómo recuperamos el cambio? ¿Cómo hacemos para que el cambio no muera? ¿Para que en los próximos gobiernos se siga insistiendo? Me duele porque el cambio se va a perder, ¿cómo aislamos el cambio de lo que pasa en este gobierno que, hasta el momento, no es muy satisfactorio”, sostuvo.