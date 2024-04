¿Qué opina María Isabel? Ecos de las marchas contra el gobierno Petro

El ministro del Interior reiteró que la responsabilidad del gobierno es con 50 millones de colombianos, el doctor Luis Fernando Velasco sostiene que no es solamente con los 11 millones que votaron por Petro y que su mensaje tiene que ser escuchado con respeto. Además del muy sabio consejo del ministro Velasco, de que pasar por encima del mensaje político sería una enorme torpeza.

El presidente de Senado le dijo categóricamente al Presidente de la República: “Nadie lo ha tumbar, hombre, que los demócratas de este país son su gran mayoría y que defenderemos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto y que no puede ser amenazada”.

Contrario a lo que dijo Gustavo Petro que las marchas fueron “débiles”, el ministro del Interior señaló “yo no soy tan irrespetuoso”

Insiste en que los va a escuchar, pero que ellos no quieren diálogo, solo frenar la reformas per se y sacar al presidente de su cargo. Abrir diálogos, sí, dice Petro, pero sin ser ingenuos. El centro, entre otros, encabezados por el senador Humberto de la Calle, le pide al Gobierno que nos sigue aislado y el senador de Cambio Radical, David Luna, le pidió al presidente que deje estigmatizar, de dividir, de encender al país. Pero mientras tanto hay quienes creen que las marchas al final del día no sirven para nada, ¿será que si sirven? Ya veremos.