¿Qué opina María Isabel? La entrega de las EPS

Como comprenderán, pues eso no quiere decir absolutamente nada, no nos echen ese cuento chino, sí, ya esa tensión al paciente comenzó incluso a disolverse y si no pregúnteles a los propios pacientes, aunque la señora Vesga reconoce que por lo menos hasta hoy, según la encuesta del DANE, el 83 .6 % de los colombianos, califica como buena o muy buena la calidad del servicio de su EPS, pues todo cambiará al garete del gobierno.