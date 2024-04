¿Qué opina María Isabel? ¿Para qué sirven las marchas?

Si la gente no lo apoya es porque según él o lo quieren matar o lo quieren tumbar, la segunda consecuencia de lo sucedido el domingo y advierto que no tengo muy claro si será mera coincidencia o si la situación fue provocada por las marchas del domingo, es que sirvieron de advertencia a un gobierno que no gusta porque no ejecuta y se la pasa inventando campañas y reformas impopulares, que es hora de llegar a algo con el ELN, o con alguno de los grupos que conforman su esfuerzo por la paz total.