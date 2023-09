¿Qué opina María Isabel? Petro vs. Petro

Tan genio que puso a discutir el país si es conveniente la creatividad del sistema, cómo se debe calcular la tarifa que engrosará el ya carísimo pago de la energía en Colombia y si ello desestimulará el uso de otros recursos de transporte no contaminantes como la bicicleta.

La propuesta de Petro, entre otras cosas, consagra una filosofía que ha instalado este gobierno, si los jóvenes matan paguémosles para que no maten, si el ELN está alzado en armas contra el gobierno, pues pactemos con ellos un cese al fuego bilateral para que el Ejército no los enfrente con acciones ofensivas y si los usuarios del TransMilenio se cuelan en los buses, pues no les cobramos el servicio.