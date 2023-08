¿Qué opina María Isabel? Petro vuelve a desaparecer

Las condiciones climáticas tampoco dan para justificar por qué el presidente colombiano no asistió a los últimos eventos de la cumbre brasilera como la foto oficial que sellaba, pues, esta reunión para acordar la protección de la Amazonía; una especie de plantón al presidente Lula da Silva, parecería. Ni para haber faltado a otros eventos del importante encuentro como su clausura. Aunque según informan los demás vuelos distintos al del mandatario colombiano, sí despegaron del aeropuerto de Belém Do Para.

Conclusión, el presidente Petro volvió a desaparecer, esta vez en Brasil, sin que se sepa por qué. Una teoría es que no de pronto no le gustó que en las conclusiones del evento, en el documento oficial, no figurara la suya de crear una especie de OTAN para la defensa de la Amazonía, con armas, aclaró Petro, lo cual de pronto no gustó en mandatarios asistentes con menores vuelos mentales.