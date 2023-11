¿Qué opina María Isabel? Se salva el general Ospina

Es claro entonces como si oiríamos una vocecita en el fondo, en el fondo, que el Gobierno Petro resolvió no seguir dejándose manejar la agenda por lo que el ministro Velázquez describe como una tendencia que tiene cierta revista del país para exacerbar el morbo alegando que el comandante del Ejército tiene celos, pero que como no existe una relación amorosa hasta donde el ministro ha podido confirmar entre el ‘teacher’ y la esposa del general, los seguimientos ilegales ordenados en su contra precisamente para descubrir si tal relación sentimental existía o no existía, pues entonces los seguimientos no fueron ilegales porque la relación no existe, dice el ministro de Defensa.